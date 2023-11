Synchroshow met Aquabatix als hoofdact

De afdeling Artistiek Zwemmen, voorheen Synchroonzwemmen, van de Koninklijke Brugse Zwemkring (BZK) organiseert op zaterdag 18 en zondag 19 november een synchroshow in het zwembad Lago Olympia in Sint-Andries. Een feesteditie. Dus gaat BZK niet voor één maar voor drie shows. Die op zondag is al volzet. Op zaterdag om 17 uur en 20.30 uur is er nog plaats. “Bedoeling van die voorstellingen is om onze eigen leden in de kijker te zetten. Omdat het een zilveren editie is, hebben we een speciale gast”, weet Peter Vael. “Namelijk Aquabatix uit het Verenigd Koninkrijk. Zij brengen in de twee uur durende show net voor en net na de pauze een spectaculaire act. Aquabatix is een showteam bestaande uit dames die ooit Olympische spelen, het WK en EK gezwommen hebben.” Aquabatix heeft meegedaan in Britain’s Got Talent, werkte mee aan de videoclip Drink Wine van Adele en verzorgt wereldwijd onder andere openingen van exclusieve zwembaden, vooral in grote hotels. Naast hen zal de afdeling Artistiek Zwemmen van BZK zo’n twintig nummers doen: solo’s, duetten en diverse teams zorgen voor sensatie in en naast het water, in een nieuw badpak dat is ontworpen door Balder Goethals uit Zedelgem. “Voor de gelegenheid is er een showteam bestaande uit ouders van de zwemsters. Zij zijn met twaalf en er al van in mei mee bezig.” Voor de artistieke zwemmers vormt de show een apotheose van het seizoen, een voorbereiding naar het VK en BK. “Het is een hele beleving, net als voor hun ouders. Een bekroning voor hun harde werk dat ze in dit soort zwemmen steken”, klinkt Annette Vermout.

Jongens welkom

Bij BZK zijn er nu zo’n honderd meisjes en vrouwen die aan artistiek zwemmen doen. Jongens zijn er vooralsnog niet, al zijn die meer dan welkom. Op de Synchroshow is er tevens een team present dat in de periode tussen 2007 en 2011 meerdere Belgische titels heeft behaald. “Om het compleet te maken, zullen onze nationale kampioenen van vorig seizoen aanwezig zijn”, besluit Peter Vael. (ACR)