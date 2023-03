Swimmarathon met meer dan 700 kilometer voor Special Olympics

Afgelopen weekend organiseerde de Lions Club Komen-Waasten voor de 14de keer hun Swimmarathon. In totaal verschenen 299 zwemmers aan de start en zwommen zo meer dan 700 kilometer bijeen voor het goede doel.

772,675 kilometer, dat is de waanzinnige afstand die door de sportievelingen in het gemeentelijk zwembad bijeen werd gezwommen. “Na een afwezigheid van enkele jaren, een direct gevolg van de sanitaire crisis, hebben we onze zwembroeken opnieuw aangetrokken”, glundert Pascal Deprez. Als lid van de Lions Club hielp hij het evenement mee organiseren. “772,675 kilometer, dat zijn 30.907 lengtes die werden gezwommen. Het was een evenement dat open was voor iedereen en de mensen tekenden ook massaal present. Zowel in het water als in de bar was het een drukte van jewelste.

Special Olympics

“De oudste deelnemer was 88 jaar en zwom 1.000 meter bijeen. De jongste deelneemster was dan weer amper 4 jaar oud, maar tikte wel 200 meter af. De recordhouder? Die sprong in het water en kwam er pas na meer dan 28 kilometer opnieuw uit.” Het evenement staat steevast in het teken van het goede doel en dat was ook dit jaar niet anders. “We kozen om de Special Olympics te steunen”, klinkt het nog. “Iedere zwemmer kon zich laten sponsoren, maar ook via de bar en via het startgeld werd er geld gesprokkeld. Hoeveel we in totaal zullen kunnen overmaken is nu nog niet bekend, maar het wordt alvast een erg goed cijfer.”

De organisatie maakte meteen ook al bekend dat er een 15de editie zal worden georganiseerd. Deze zal doorgaan in maart 2024.