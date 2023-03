Straffe onderwaterstunt in Wenduine: duikers zwemmen 53,5 km onder water zónder zuurstof

In het Wielingenbad in Wenduine liep zondag een recordpoging apneuduiken van duikschool Coral: in twaalf uur tijd wilden de leden in estafette 45 kilometer zwemmen onder water. Zonder duikflessen dus, op pure ‘longkracht’.

Zo’n dertig leden gaven zich op voor de recordpoging. Er werd gezwommen in estafette, in twee teams. De teller eindigde op 53,5 km. “Dit overtrof mijn stoutste verwachtingen. Iedereen heeft het onderste uit de kan gehaald”, zegt trotse voorzitter Johan De Jonghe.

Ook de teamspirit vaart er wel bij. “Nooit eerder was er zó veel samenhorigheid gezien in onze duikclub”, klinkt het. Met de knappe onderwaterstunt zet duikschool Coral haar 45-jarig bestaan in de verf.