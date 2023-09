Schitterende prestaties van jeugdzwemmers VZO op CSIT Spelen in Italië: “Dankzij onze unieke aanpak”

Tien jeugdzwemmers van de Vrije Zwemmers Oostende (VZO) keerden onlangs terug van de CSIT Spelen in Cervia (Italië) met niet minder dan 21 medailles rond de nek. Dit evenement wordt beschouwd als de tegenhanger van de Olympische Spelen op amateurniveau.

“Individueel scoorden onze zwemmers samen elf gouden medailles”, opent hoofdtrainer Stijn Loncke (42). “De zeven medailles van Ditte Claeys, een groot talent dat ook verschillende talentscouts al is opgevallen, zijn een uitzonderlijke prestatie. De andere gouden plakken waren voor Daniel Tetaj en drie voor Arthur Tommelein. Daarnaast waren er nog enkele bijzondere prestaties. Vooral het allround clubrecord in 200 SS van Evelyne Eggert was een hoogtepunt en een beloning voor de vele jaren inzet en gerichtetraining op dit nummer. Noor Loncke verrastevriend en vijand door op de 400 meter vrije slag de bronzen plak te veroveren. Ofelia Schillewaert vestigde een nieuw clubrecord bij de 15-16-jarigen door in de 200 meter vrije slag zilver te zwemmen. Ook in de estafettes werden de kwaliteiten van onze VZO zwemmers aangewend om de nationale ploegen te versterken. Zo scoorden ze daar nog eens twaalf gouden, acht zilveren en twee bronzen medailles.”

Minder talent?

De hoofdtrainer van de Vrije Zwemmers Oostende is niet enkel fier op de prestaties van zijn zwemmers in de verschillende kampioenschappen waaraan ze deelnemen, maar evenzeer op de unieke aanpak binnen VZO. “We werken met vijf niveaus binnen de jeugdwerking en we zetten maximaal in op groepsvorming. Jonge kinderen die starten binnen een groep, blijven doorgaan met die groep. Ook minder getalenteerde zwemmers laten we niet vallen. Hierdoor ontstaat een groepsdynamiek waardoor onze leden soms op latere leeftijd nog openbloeien en mooie resultaten boeken.”

Volgend jaar hoeven de Oostendse zwemmers niet meer naar het buitenland te reizen om aan de CSIT Spelen deel te nemen, want dan vindt de kleine editie van dit evenement (met enkel zwemmen op het programma) plaats in Oostende. (PDC)