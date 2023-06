Ook niet-leden NLT welkom op openwaterzwemmen

Elke zaterdagavond trainen leden van No Limit Team in het kanaal Bossuit-Kortrijk. Gezien de groeiende interesse kunnen nu ook niet-leden aansluiten bij die trainingen. Ze moeten wel 500 meter kunnen zwemmen.

Dankzij een exploitatie-overeenkomst met de gemeente Zwevegem kan het No Limit Team onder strikte voorwaarden openwaterzwemtrainingen organiseren in het kanaal Bossuit-Kortrijk, ter hoogte van de La Flandre brug en de zwaaikom. “Deze outdoor zwemfaciliteiten zijn een extra troef voor onze triatleten”, zegt Stefaan Depaepe van de multisportclub. “De wekelijkse opkomst spreekt boekdoelen: de voorbije weken telden we telkens tussen de veertig à vijftig zwemmers. Het openwaterzwemmen zit dus duidelijk in de lift.”

Uiteraard moet er aan voorwaarden voldaan worden om te mogen zwemmen. Sportschepen Raf Deprez (CD&V): “Tweewekelijks wordt door het Agentschap Zorg & Gezondheid een controle gedaan op de waterkwaliteit. Die resultaten zijn altijd zeer goed, en daarop mogen we toch wel een beetje trots zijn.” Stefaan Depaepe haalt meteen het veiligheidsaspect aan: “Er wordt niets aan het toeval overgelaten. Drie redders begeleiden met een kano de verschillende groepen.”

Beurtenkaart

Volgens beide heren is het zalig om bij zomerse temperaturen een frisse duik te nemen in open water. Iets wat normaal niet mag in het kanaal Bossuit-Kortrijk. Voor de liefhebbers stelt No Limit Team de zwemtrainingen ook open voor niet-clubleden. “Mits de aanschaf van een vijf- of tienbeurtenkaart en het afsluiten van een sportverzekering kunnen externen ook deelnemen aan onze veilig georganiseerde openwatertrainingen. Een vijfbeurtenkaart kost 35 euro, een tienbeurtenkaart 60 euro. Voor de sportverzekering betaal je 7 euro.”

Men zwemt er van half mei tot midden september elke zaterdag, telkens van 18.30 tot 19.30 uur. “De watertemperatuur moet 18° zijn, maar dat is zeker geen probleem. Er zijn kleedkamers en douches ter beschikking. Ik zou ook een wetsuit aanbevelen”, voegt Depaepe eraan toe. Wie een plons wil wagen, moet geboren zijn in 2011 of eerder. Hij of zij moet ook 500 meter kunnen zwemmen. (Geert Vanhessche)

info@nlt.be of 0497 58 79 97