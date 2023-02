Ondiepe LAGO-zwembad hypothekeert toekomst Bredense duikclubs

Nog voor de eerste spade is gestoken voor de bouw van het nieuwe LAGO-zwembad op Grasduinen blijven de controverses er zich als donkere wolken boven opstapelen. Vorige week werd bekend dat het nieuwe bad niet dieper dan 1,8m zal worden. “Ruim onvoldoende om er de drie Bredense duikclubs hun ding in te laten doen”, aldus Johan Metsu van Duikclub Medusa. “Dit hypothekeert ons verdere bestaan.”

Vanuit de duikersclubs, die vandaag het oude zwembad Ter Polder gebruiken, stegen de voorbije weken weinig enthousiaste reacties op over het nieuw te bouwen zwembad. En dat is nog zacht uitgedrukt. Het nieuwe LAGO-Grasduinen zal een maximale diepte van 1,8m krijgen en dat is volgens hen niet diep genoeg om er hun hobby in te beoefenen.

Geen examens mogelijk

“Het klopt dat de maximale diepte van het nieuwe zwembad op 1,8m werd bepaald”, gaf sportschepen Erwin Feys begin deze week toe. “Dieper gaan, was geen optie. Dat zou een te grote en niet te verantwoorden extra kost met zich meegebracht hebben. Voor alle duidelijkheid, we laten de 120 duikers van de drie clubs, die vandaag in Bredene hun hobby beoefenen, niet in de steek. Trainen in het nieuwe bad zullen ze nog wel kunnen. Alleen zullen ze er geen examens meer kunnen afleggen. Daarvoor moeten ze inderdaad naar een ander, dieper zwembad. Samen met LAGO, dat zo’n dieper bad uitbaat in Brugge, hebben we een oplossing uitgedokterd waardoor de Bredense duikers straks daar hun examens zullen kunnen afleggen. We zullen de clubs daarbij zelfs logistiek ondersteunen.”

“We voelen ons compleet aan ons lot overgelaten” – Johan Metsu van Medusa Diving

Die bewering lijkt echter niet helemaal te kloppen als we Johan Metsu van Medusa Diving mogen geloven. “Onze club maakt deel uit van de wereldwijde PADI-duikfederatie en die eist dat er altijd minstens 2,2 meter diepte is. Ook voor trainingen. Onze leden moeten immers leren duiken in water waarin ze ook rechtopstaand helemaal onder water blijven. Twee jaar geleden zijn ons hieromtrent bepaalde beloftes gedaan door het gemeentebestuur. We laten jullie niet in de steek, had de burgemeester, die trouwens zelf duiker is geweest, toen beloofd. Je begrijpt dat we ons vandaag compleet aan ons lot overgelaten voelen.

Activiteiten stopzetten

Vier keer in de maand de verplaatsing maken naar LAGO Brugge, waar het bad over een beweegbare bodem beschikt en dus veel dieper kan gemaakt worden, ziet Metsu niet zitten. “En met mij heel wat leden niet. Je moet weten dat vandaag enkele van onze leden met de fiets naar het Ter Polderzwembad afzakken. Ons lokaal ligt ook op de camping bij ons (Park Metsu & Park Merlo), in de Koningin Astridlaan. Wie zal er daar nog naar komen afgezakt na een duiksessie in Brugge? En zijn we dan eigenlijk nog een Bredense club, als onze activiteiten naar Brugge zouden verhuizen? Neen, als de situatie blijft zoals ze is, dan zullen we allicht onze activiteiten moeten stopzetten”, is Johan zichtbaar ontgoocheld. “Ook bij de andere twee clubs, Duikpunt en de Duikernikkers, denken ze er trouwens net zo over. De federatie, waarbij de Duikernikkers aangesloten zijn, hanteert overigens net zo’n strenge normen qua duikdiepte.”

Niet gelukkig

Metsu vernam intussen dat ook de zwemclubs niet onverdeeld gelukkig zijn met het nieuwe zwembad, zoals het in de plannen staat. “Naar verluidt zouden zij straks misschien geen wedstrijden meer kunnen organiseren. Het meest ondiepe deel van het bad zou keren bij wedstrijdzwemmen moeilijk maken. Zwemmers zouden zowaar met hun hoofd tegen de grond terechtkomen. Maar je begrijpt dat ik vandaag vooral met onze 35 trouwe leden inzit. Het zou uitermate bitter zijn om hen hun hobby in Bredene af te nemen. Voor een prestigeproject met acht of negen banen. Veel te veel als je ’t mij vraagt…” Op maandagavond 7 februari zouden de drie duikclubs opnieuw samenzitten met het gemeentebestuur en een delegatie van LAGO. (MM)