Nieuwpoortse Vrije Zwemmers schitteren op Wereldspelen

Van 5 tot 10 september 2023 werden de CSIT World Sports Games (WSG) gehouden in Cervia, Italië. Dit internationale evenement bracht meer dan 5.000 atleten uit 60 verschillende landen samen om deel te nemen aan meer dan 30 sportdisciplines Onder deze delegatie bevonden zich vijf zwemmers van de Vrije Zwemmers Nieuwpoort (VZN) – Rémi D’heere, Zane Duprez, Kobe Praet, Marieke Huygh en Noor Vermote – die deel uitmaakten van het Belgische Fros Swimming Team.

Deze atleten, die trots de Belgische kleuren vertegenwoordigden, hebben zichzelf overtroffen en indrukwekkende prestaties geleverd tijdens deze wereldspelen. Met een totaal van 12 medailles, waaronder goud, zilver en brons en maar liefst 47 persoonlijke besttijden die werden verbeterd, hebben ze de verwachtingen ruimschoots overtroffen en hun stempel gedrukt op dit prestigieuze internationale sportevenement.

Rémi D’heere, behaalde een bronzen medaille in de aflossing en wist zijn persoonlijke besttijden op maar liefst negen verschillende disciplines te verbeteren.

Kobe Praet, een ware sensatie, schitterde met maar liefst negen gouden medailles, waarvan vijf individuele en vier in aflossingswedstrijden. Daarnaast pakte hij nog een zilveren en een bronzen medaille, wat zijn veelzijdigheid in het zwemmen aantoont. Hij verbeterde ook acht persoonlijke besttijden en vestigde zich als een ware kampioen.

Zane Duprez en Marieke Huygh toonden hun talent door respectievelijk 11 persoonlijke besttijden te verbeteren. Deze prestaties droegen bij aan het succes van het Fros Swimming Team.

Noor Vermote, met acht verbeterde persoonlijke besttijden, demonstreerde haar technische vaardigheden om te blijven groeien als zwemster.

Noor en Marieke hadden een opmerkelijke prestatie in de aflossing, waar ze de zilveren medaille veroverden. Echter, volgens de reglementen kon er slechts één team per natie op het podium staan voor de aflossingswedstrijd. Het andere Belgische team slaagde erin om met een minimaal verschil van slechts 30/100 van een seconde goud te veroveren, waardoor de zilveren medaille niet kon worden toegekend aan Noor en Marieke. Desondanks was deze prestatie een zilveren glans op hun palmares.

Het Fros Swimming Team behaalde een welverdiende tweede plaats op de medaillespiegel, waarmee ze de Belgische eer hoog hielden. Als erkenning voor hun uitmuntende prestaties ontving het team de zilveren beker.