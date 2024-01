MEGA Beernem kijkt uit naar opening van nieuw zwembad

MEGA is één van de toonaangevende zwemclubs in ons land, met vijf afdelingen waarvan één in Beernem. Vanaf 12 april, in de paasvakantie, heeft BZC opnieuw een eigen stek in het nieuwe zwembad in sportpark Drogenbrood. “Later op het jaar willen we een event houden en oud-leden en gewezen competitiezwemmers uitnodigen.”

MEGA verloor in Beernem in 2021 na de sluiting van het familiezwembad Bloemendale heel wat aan leden. “We zitten nu aan 180 terwijl we voorheen meer dan 300 zwemmers hadden”, weet Lieselotte De Smet, al 15 jaar hoofdtrainster van de club. “Die terugval viel ook samen met corona. We zijn overtuigd dat we in Drogenbrood opnieuw het aantal leden als voorheen zullen hebben. Er is nu al een grote wachtlijst met meer dan 60 kinderen die willen instappen. We wachten enkel op de opening van het nieuwe zwembad.”

Competitie

Het gaat in het Beernemse sportpark om een 25 meterbad met acht banen. Ook dat is voor MEGA een verbetering. “In het verleden zwommen we in vier banen. En er komt een instructiebad met beweegbare bodem. Ideaal om de jongste zwemmers zwemlessen te geven.”

MEGA telt leden uit de regio Beernem alsook uit de aangrenzende gemeenten. “Bij ons is alles op het competitieve gericht”, stelt de trainster. “Vanaf de zwemschool wordt hier rekening mee gehouden. We starten bijvoorbeeld met rugslag om de slagen op een snelle en juiste manier aan te leren. Vanaf 11, 12 jaar kan er dan eventueel nog gekozen worden of de leden in competitie willen verdergaan.”

De competitiezwemmers trainen slechts zeven keer per week omdat er nu onvoldoende zwemwater is. Het is de bedoeling om dit in het nieuwe zwembad naar negen keer op te trekken. “Nu is dat overigens drie, tot vier maal ’s morgens. Toch wel heel pittig. Ook voor twee meisjes van 11 jaar. Zij trekken twee keer per week ’s morgens hun baantjes. Maar hoe ouder ze worden, hoe liever ze die ochtendsessies hebben, want dan is het voor hen minder druk. We willen in Drogenbrood sowieso drie ochtendtrainingen behouden zodat de combinatie zwemmen en school haalbaar blijft.” (ACR)