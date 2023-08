Matthieu Bonne na laatste training klaar voor wereldrecordpoging onafgebroken zwemmen

Woensdagmiddag heeft ultrasporter Matthieu Bonne uit Bredene nog een laatste keer getraind in het Brugse zwembad LAGO Olympia, waar hij redder is. Over precies een week wil hij in de Golf van Korinthe in Griekenland 126 kilometer onafgebroken zwemmen in open zee en zo het bestaande wereldrecord verbreken.

“De voorbije maanden heb ik in het LAGO-zwembad in Brugge geleidelijk aan mijn trainingen opgevoerd”, vertelt Matthieu Bonne (29), net voor zijn laatste training. Want komend weekend stapt hij op het vliegtuig richting Griekenland. Op woensdag 30 augustus wil hij zijn recordpoging aanvatten: in de Golf van Korinthe beter doen dan Neil Agius uit Malta, die in juni 2021 maar liefst 125,6 kilometer zwom in 52 uren.

Griekenland

Rond de middag gaat de Bredenaar het water in, nabij de beroemde Rio-Antirriobrug, die de Peloponnesos verbindt met het Griekse vasteland. Hij zal in de Golf van Korinthe van west naar oost zwemmen en enkele cirkels rond kleine Griekse eilandjes maken om aan het beoogde aantal kilometers te geraken. De 126 kilometer hoopt hij in 50 à 72 uren te kunnen afleggen

“Ik heb in Brugge begin juni 800 baantjes gezwommen, 40 kilometer in 11 uur en 36 minuten. Twee weken later volgde de eerste echte test in open water. In 15 uren legde ik 46 uur af in de Oostendse Spuikom. De generale repetitie op 4 augustus op dezelfde plek was goed voor 82 kilometer in dertig uren tijd. Ik hield er een super gevoel aan over, ik voel mij fysiek veel sterker dan drie jaar geleden”, zegt Matthieu Bonne, die bij de Vlamingen bekend is sinds zijn deelname aan Kamp Waes.

Geen wetsuit

Deze West-Vlaamse omnisporter verbrak al het wereldrecord fietsen in één week, zwom als eerste de Belgische kustlijn af en legde acht ‘ironmen’ af op acht Canarische eilanden. Nu staat hij wellicht voor de grootste uitdaging in zijn sportieve carrière. Matthieu Bonne:

“Het grote voordeel is dat ik in de Golf van Korinthe geen wetsuit nodig heb, in tegenstelling tot de Noordzee. De watertemperatuur in Griekenland bedraagt momenteel 28 graden. Koud zal ik het niet hebben in het water. De voornaamste obstakels voor een geslaagd record zijn de vele kwallen in het water en de verschroeiende zon. De temperaturen in Griekenland lopen op tot boven de 40 graden. Ik zal mij insmeren met zinkzalf.”

“De regels van de Marathon Swimming Federation, die twee observatoren zal aan boord hebben van het zeilschip dat mij begeleidt, zijn zeer streng: geen smart watch, niet rusten tegen het bootje. Met een scorebord op het schip zal mijn achtkoppig team geregeld moeten aangeven welke afstand ik al afgelegd heb. Ik beoefen de free style, wat betekent dat ik het grootste deel van de tijd crawl zal zwemmen. Af en toe mag mijn goede vriendin Célestine mee zwemmen, maar nooit langer dan een uur.

Poseidon

“Het zwaarst worden de twee nachten, maar ik heb stroboscopische lichtjes aan mijn zwembroek en badmuts. Ook de tweepersoons kayak van mijn team heeft verlichting. Eten zal ook in het water moeten gebeuren: droge voeding, rijk aan koolhydraten, gels, sportdrankjes en honderd gram rijst met gehakt!”

“Ik zal om het half uur moeten eten. En twaalf liter water per dag drinken om niet uit te drogen. Ik zie het zitten, ik reken op de bescherming van de Griekse zeegod Poseidon”, knipoogt Matthieu Bonne vol zelfvertrouwen.