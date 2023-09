Matthieu Bonne heeft na tweede nacht wereldrecord non-stop openwaterzwemmen binnen handbereik

Ultrasporter Matthieu Bonne (29) is goed op weg om het wereldrecord non-stop openwaterzwemmen te verpulveren. Na de tweede nacht in Griekse wateren heeft hij al 110 kilometer achter de kiezen. Als alles goed gaat, bereikt hij vanavond rond 20 uur zijn doel.

Donderdagochtend 9 uur – Griekse tijd zwemt Bredenaar Matthieu Bonne in de Golf van Korinthe, op zoek naar het wereldrecord non-stop openwaterzwemmen. Daarvoor moet hij minstens 127 kilometer aan één stuk zwemmen. Normaal zou hij woensdag al van start gaan, maar slecht weer gooide roet in het eten.

“Hij stelt het nog steeds goed, maar de tocht wordt stilaan zwaarder”, klinkt het in zijn entourage. “Voor al de koude eist zijn tol. Hoewel het momenteel warm is in Griekenland, zorgt de bewolking ervoor dat Matthieu moeilijk opgewarmd raakt. Ook het feit hij enorm veel energie verbrandt, maakt dat zijn lichaam sneller afkoelt.”

Hallucinaties

Door slaaptekort krijgt Matthieu wat last van hallucinaties en ook zijn smaakvermogen is sterk afgenomen. “Hij wordt nog steeds erg goed ondersteund door ons team dat over hem waakt en continu in contact staat met hem. Zijn hele lichaam, maar vooral zijn lippen door het zoute zeewater, doet heel erg pijn.

Inmiddels heeft het team ook beslist om over te stappen naar meer vaste voeding voor de ultrasporter. “Het zwemtempo is logischerwijs wat gezakt, maar de weergoden zijn hem voor zijn laatste uren gunstig gezind. De weersomstandigheden zijn momenteel net zoals het zeewater optimaal.”

Als alles goed gaat, zou Matthieu vanavond rond 20 uur het huidige record breken.

© Stefanie Reynaert.

