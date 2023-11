Master An Neirynck kroont zich tot viervoudig zwemkampioen

An Neirynck (50) deed 30 jaar niet aan competitiezwemmen, tot ze zich inschreef voor het BK masters in Kortrijk en op vier afstanden in vrije slag meteen goed was voor evenveel nationale titels.

An werkt in haar woonplaats Izegem als een administratief bediende voor een verzekeringsmakelaar. Ze begon op jonge leeftijd met zwemmen en deed vanaf haar twaalfde aan waterpolo. “Op mijn 15de ben ik gestopt. Mijn vader werkte voor Bekaert en moest in Brazilië een fabriek opstarten. We gingen daar ook wonen. Ik ben er gaan studeren en ben er getrouwd. In 1998 keerde ik terug naar België.”

An kreeg vijf jaar geleden de zwemmicrobe weer te pakken en zwom voornamelijk in open water. “Voor dit jaar heb ik mij dan laten overhalen om bij de Masters mee te doen. Dat was meteen het BK.”

De Izegemse zwom vier nummers in vrije slag en won die ook: 50 meter (34’97”) 100 meter (1:12’83”), 200 meter (2:39’45”) en 400 meter (5:45’82”). “Door mijn verleden in het waterpolo ben ik goed in sprint en zag ik die langere afstanden eerder als een opwarming voor de 50 en de 100. Puur op adrenaline behaalde ik buiten mijn verwachtingen dan nog eens goud op de 200 en 400 meter.”

Ans familie woont in Brugge en sloot zich daar aan bij de Koninklijke Brugse Zwemkring. “Mijn broer woont in de VS. Hij heeft een tweeling, Sean en Leo Neirynck, die aan zwemmen doet. Vorig jaar waren zij tijdens de zomervakantie in België waar ze onder leiding van Stefaan Maene hebben getraind en voor BZK aan het BK hebben deelgenomen. Ik woon op twee kilometer van zwembad De Krekel en ga er wekelijks 5 tot 6 keer trainen, samen in een groepje is dat goed voor 20 tot 30 kilometer.” Met haar vier verworven zwemtitels wil An nu ook verdergaan. “Nu ik een licentie heb kan ik officieel aan openwaterwedstrijden meedoen. Tot op heden was dit recreatief, voornamelijk vorige zomer in zee. En een EK? Dat komt er nu aan in Madeira. Dat is nog te vroeg. Misschien zit die kans er volgend jaar wel in.” (ACR)