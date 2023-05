Marie Cathenis wint op BK artistiek zwemmen: “Ik train nu ongeveer tien uur per week”

Marie Cathenis uit Sint-Michiels kroonde zich in het artistiek zwemmen bij de Youth of de U15 tot Belgisch kampioen. In solo werd ze eerste, in figuren tweede maar eerste landgenote waar ze tussen zo’n 160 andere zwemmers bijzonder sterk voor de dag kwam. Marie Cathenis beoefent het artistiek zwemmen nu al zeven tot acht jaar bij de Koninklijke Brugse Zwemkring. Als een laatstejaarsminiem greep ze eerder in 2021 al eens de Belgische titel. “Ondertussen heb ik al de nodige vooruitgang geboekt”, vindt ze. “Dat het een titel zou opleveren, had ik niet gedacht. Het niveau ligt een pak hoger. Qua hoogte is het sowieso meer, maar ik word er wel beter van. Alsook door meer te trainen. Ik oefen nu zo’n vijfmaal in de week. Tien uur, waarvan er een uur naar droogtraining gaat.”

Duet

Marie, die binnen BZK getraind wordt door Julie Vyvey, de zus van roeier Tibo Vyvey, is volgend seizoen nog een jaar cadet. Ze nam ook in team deel aan het BK in La Louvière, met een vierde plaats. In duet behaalde Marie samen met haar clubgenote Stien Vanderist een bronzen medaille. “Als team is het bijvoorbeeld belangrijk om bij de figuren een hoge score te behalen. Op die manier heb je dan meer kans om in de totaalstand het podium te bereiken.” Voor Marie komt er nu nog een internationale wedstrijd in Luxemburg. Daarna begint ze samen met de groep artistiek zwemmen bij BZK aan de voorbereiding van de Synchroshow, met op 18 en 19 november samen drie voorstellingen in het Lago zwembad in Sint-Andries. Er is overigens een topattractie voorzien: het Engelse Aquabatix. BZK nam het voorbije weekend ook deel aan het BK Senioren in Bilzen. Met vijf routines behaalde men vier keer een medaille. Goud was er in het Technisch Duet voor Fien Vandewal en Fiebe Vande Kerckhove. (ACR)