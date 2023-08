Lies Gobert is Belgisch zwemkampioen

Op de voorbije Belgische zwemkampioenschappen in Antwerpen was er een puike prestatie van Lies Gobert uit Beernem. In de categorie 17-18 jaar behaalde zij individueel een gouden medaille op de 50 meter schoolslag (32’65) en zilver op de 100 meter schoolslag. In de aflossing was er met haar zwemclub MEGA nog eens goud op de 4×100 meter wisselslag bij de dames en een eerste plaats gemengd op de 4×100 meter vrije slag. MEGA staat voor Meetjesland Gent Alliantie, waar de Beernemse Zwemclub een afdeling vormt, naast Eeklo, Evergem, Gent en Maldegem. Lies Gobert (18) werd vorig jaar ook al nationaal kampioen op de 50 meter en 100 meter schoolslag. “We zitten met heel wat meisjes in die disciplines en op die afstanden qua tijd zeer kort bij elkaar”, vertelt ze. “Ik trok naar het BK om uiteraard zo hoog mogelijk te eindigen. Die afstanden liggen mij wel, de langere zijn nooit echt mijn ding geweest. Ik ben eerder een type zwemster voor de sprint en in de estafette was het alvast bijzonder leuk om dan in team naar medailles te zwemmen, want het blijft een individuele sport.”

Stapje hoger

Lies deed in het verleden aan atletiek, maar koos uiteindelijk voor zwemmen bij de club in Beernem, waar ze binnen MEGA wordt begeleid door trainster Lieselotte De Smet. Komend schooljaar kiest Lies voor hogere studies aan de Universiteit Gent, waar ze de richting toegepaste taalkunde zal volgen. “Zoals vele zwemmers wil ik een stapje hoger zetten, maar het moet combineerbaar blijven. Ik train zo goed als dagelijks, soms tot twee keer, met een training ‘s morgens voor de schooluren en een training erna. En er zijn de nodige krachttrainingen. Mijn titels zijn dan ook een beloning voor het vele werk en de tijd die ik erin steek. Nu in augustus liggen alle zwemactiviteiten stil en doe ik een vakantiejob in een rusthuis in Beernem om er dan vanaf september opnieuw in te vliegen.” (ACR)