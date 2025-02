Leendert Desmet is nieuw zwemjaar ingedoken: “Vooral weer besttijden zwemmen”

Leendert Desmet timmert bij de doven en slechthorenden verder aan zijn zwemcarrière en wil zijn twee goede voorbije jaren bevestigen. “In november neem ik in Tokio deel aan de Deaflympics met als doel er toch een finale te kunnen zwemmen.”

Tijdens het voorbije gala van de Belgian Deaf sport Committee kreeg Leendert Desmet (18) de trofee als beste U21-sporter van gewezen zwemster Carine Verbauwen. “Het feit dat zij heeft meegedaan aan de Olympische Spelen is toch wel zeer bijzonder, iets waar de meesten van ons alleen maar kunnen van dromen”, vertelt Leendert. De Veldegemnaar volgt sportjournalistiek aan Howest in Kortrijk en werd op zijn vijfde lid van de Torhoutse Zwemclub Thor.

Uithoudingsvermogen

Hij traint zeven tot acht keer per week. “Dat is zo’n twee uur per keer. Op zaterdag is er een krachttraining. Ik doe vooral de langere afstanden in vrije slag omdat ik een sterk uithoudingsvermogen heb. Ik ben niet zo explosief en niet zo goed in de kortere afstanden omdat ik redelijk klein ben en ik het lichaam niet heb om sprintnummers te winnen. De 200 meter en 400 meter wisselslag liggen mij wel en ik vind die zelfs leuk. Als ik mijn beste afstand zou kiezen ga ik voor de 800 meter vrije slag. Hier heb ik een tijd van 8’31”27.

Leendert nam in 2023 deel aan het WK voor doven en slechthorenden in Argentinië waar hij op die 800 meter brons behaalde. Een andere finaleplaats was in de 400 meter met een zevende plaats. Vorig jaar zwom hij vooral besttijden. “Mijn echte uitschieter was het goud op het BK op de 1.500 meter vrije slag in de categorie 17-18 jaar. Er was ook nog zilver op de 400 meter wisselslag en een finale op de 400 meter vrije slag. Dit jaar wil ik vooral weer besttijden zwemmen. Alle extra’s zijn mooi meegenomen.”

Deaflympics

Verder is er zijn deelname aan de Deaflympics. “Op langere termijn heb ik nog geen plannen. Dit hangt van mijn studies af, maar ik hoop wel nog een tijdje te kunnen doorgaan”, aldus nog Leendert die in het weekend van 7 tot en met 9 februari deelneemt aan de Flanders Swimming Cup in Antwerpen. (ACR)