Katrien Delaender wint twee wedstrijden in open zee: “Plots zwom er iemand gewoon óver me”

Katrien Delaender heeft vorige zaterdag de derde editie van de Sportzot North Sea Swim Challenge gewonnen. Eerder op de week was ze ook de beste in de De Panne Sea Swim.

Voor de wedstrijd van 3,5 kilometer tussen Zeebrugge en Blankenberge, georganiseerd door de Brugse Langerei Zwemmers in samenwerking met de reddingsdiensten van Blankenberge en Zeebrugge, waren zowat 115 deelnemers opgedaagd. De weersomstandigheden zaten mee, en dus werd het een snelle race. Bij de vrouwen stond andermaal geen maat op Europees kampioene Katrien Delaender. De Brugse finishte in 37’05” en bleef zo ruim twee minuten voor Joke Monserez uit Brugge. An Neirynck vervolledigde het podium (39’53”).

Bij de mannen ging de winst met een ruime voorsprong naar Steven Claes (Zwemclub Tremelo) in 33’25”. Het was zijn tweede zege in drie edities.

Allemaal samen

Delaender won eerder op de week ook de De Panne Sea Swim. “Dat was 1500 meter, maar zwaar. We moesten heel ver lopen tot we in het water lagen. Het begint eerder op een swimrun te lijken.”

“Zeebrugge was dan weer een ander verhaal. Daar moesten we allemaal samen starten: mannen en vrouwen – vorig jaar was het nog apart. Tot aan de eerste boei was het in zee echt drummen. Op een bepaald moment was er zelfs iemand die over mij zwom. Ik dacht even aan opgeven.”

Na die eerste boei verliep het beter en vlotter. “Misschien stond ik bij de start niet goed opgesteld. In het vervolg sta ik aan de buitenkant om dan eventueel de langste weg te nemen naar die eerste boei. Met het stuk dat je inkort maak je eigenlijk geen winst.”

Binnenkort zwemt Delaender in Nederland een wedstrijd in zee van zeven kilometer. Daarna volgen Damme-Brugge (19-20 augustus) en de zwemdoortocht in de Langerei (2 september).

(ACR)