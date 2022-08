Katrien Delaender uit Sint-Kruis is Europees masterkampioen in open water

Katrien Delaender uit Sint-Kruis neemt deel aan het Europees kampioenschap zwemmen voor masters in Rome, in de leeftijdscategorie 55-59 jaar. Haar eerste wedstrijd was vrijdag in 3 kilometer in zee nabij Lido di Ostia op circa 45 kilometer van de Italiaanse hoofdstad. De Brugse zwemster was er goed voor een gouden medaille, in een tijd van 40’08.

Aan de wedstrijd namen 55 dames deel, zij het in de categorie 50-54 en 55-59 jaar. Katrien Delaender kon van bij de start met een kopgroep van vier mee. “Al was het voorin toch wat knokken”, vertelt ze. “Er werd aan mijn benen gehangen en alsmaar die handen op je voeten. Niet gemakkelijk.”

Na goed twee kilometer kreeg ze toch even een dipje. “Het viel mij opeens wat zwaar. Maar ik gaf niet op en ik kon opnieuw aansluiten. Doordat we met twee leeftijdsgroepen samen gestart waren, kon ik niet meteen zien in welke positie ik in mijn categorie zwom. Ik heb dan alles gegeven en ik ben eigenlijk ook wat in het rood gegaan.”

43 seconden voorsprong

Katrien moest aan de finish uiteindelijk twee zwemsters laten voorgaan, zij het in de jongere leeftijdscategorie. Met een derde plaats was ze goed voor de Europese titel bij de masters 55-59 jaar. Een gouden medaille met een strik, want ook haar tijd 40’08 is bijzonder goed. De Duitse Ina Ziegler werd tweede op 43 seconden, de Zwitserse Christina Ballmer kwam maar liefst 3 minuten en 15 seconden later binnen. “Ik had dit zeker niet verwacht. Op zich was de zee best wel goed en konden we ons perfect van de ene boei naar de andere boei oriënteren. Ik ben zeer tevreden. Mijn EK is nu al meer dan geslaagd”, glundert de 56-jarige zwemster die als zorgkundige werkt in WZC Van Zuylen.

Delaender zwemt momenteel onder een licentie van de Deerlijkse Zwemvereniging. Zaterdag trekt ze naar Rome voor het vervolg van haar EK, voor enkele zwemnummers in bad. Zondag is dat de 800 meter en de 400 meter vrije slag en maandag de 100 meter vlinderslag. (ACR)