“Je voelt elke vezel in je lichaam”: Izegemse IJsberen stomen zich al klaar voor het winterontbijtduik

Hoewel de temperatuur nu al dagenlang met het vriespunt flirt, houdt het de Izegemse IJsberen niet tegen om weer eens een duik te nemen in het openluchtzwembad. Letterlijk tussen de ijsschotsen gingen ze zondagmorgen met een elftal het koude sop in. “Mijn lichaam heeft daar echt deugd van”, zegt Joyce Taillieu. “Ik voel letterlijk elke vezel.” Bij de club kijken ze al uit naar de winterontbijtduik van zondag 28 januari.

Op zondag 28 januari kun je bij de IJsberenclub, een onderdeel van de Izegemse Krekelzwemmers (IKZ), mee een duik gaan nemen. De morgen start met een ontbijt. Wie zin heeft om mee op te warmen en dan het water in te duiken kan dat, maar supporteren hoort ook tot de mogelijkheden. Afgelopen zondagmorgen was het ploeterbad nog bevroren, het grote openluchtbad was op wat ijsschotsjes na ijsvrij. “De temperatuur ligt rond de vier graden”, wist Chris Vandecaveye in afwezigheid van hoofdtrainer Jocelyne Dierickx Visschers te vertellen. Het water is op zijn koudst als het ijs net weggekapt is. De duik in het frisse water is telkens de apotheose van een morgen sporten. “We beginnen om 10 uur met een fikse opwarming.”

Daarbij wordt gelopen, gestretcht en zelfs gezongen. “Het is een hele workout”, zegt de Izegemse Joyce Taillieu. “Ik was vroeger al een tijdje lid van de club, moest toen een tijdje stoppen, maar ik ben sinds twee jaar terug. Mijn lichaam heeft er echt deugd van. Het is echt een aanrader. En ook de sfeer onder de leden is echt top.”