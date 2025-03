Jaarlijkse Swimmarathon in zwembad Aqualys

Serviceclub Lions Club Comines-Europe organiseert op zaterdag 15 april de jaarlijkse Swimmarathon in het zwembad Aqualys in Komen. Dit jaar gaat de opbrengst naar drie verenigingen: Le Village Komen, BOIC en Mon Bonnet Rose. Een deel van de winst wordt ook geschonken aan de Special Olympics die van 28 tot 31 mei in Kortrijk georganiseerd worden. Voor de marathon zijn tal van prijzen voorzien en de inschrijving bedraagt 5 euro, badmuts verplicht. Op de foto zien we een delegatie van Lions Club Comines-Europe, zwembad Aqualys en Mon Bonnet Rose. (foto ZB)