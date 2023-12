“In 2024 willen we bevestigen”: Brugse Zwemkring heeft succesvol jaar achter de rug

De Koninklijke Brugse Zwemkring (BZK) heeft met de competitiezwemmers een geslaagd jaar achter de rug. Hoofdtrainer Stefaan Maene is fier op zijn groep, en op de jongeren die klaar staan om binnenkort dat stapje hoger te zetten. “Een goede instroom is nodig als er straks gasten door bijvoorbeeld studies afhaken”, weet Maene.

Stefaan Maene, voorrmalig olympisch zwemmer, nam in maart 2022 met zijn ervaring het hoofdtrainerschap bij BZK over van Stefaan Obreno. “We gaan in stijgende lijn”, vindt hij. “Op elk kampioenschap stonden we er, zowel individueel als in team in de aflossing met een mooie progressie bij de zwemmers en vele persoonlijke records. Dit geeft veel voldoening om deze positieve lijn door te trekken.”

Vooral binnen de kleinere groep jeugd staan er te popelen om straks tussen ‘de groten’ te staan. “Jeugdtrainers Tibo Bisschop, Arthur Obreno en Viktor Ardenoy leveren schitterend werk. Technisch zijn ze goed met de jongeren bezig, net als Sofie Tack en haar assistenten binnen de jeugdacademie.”

“Op elk kampioenschap stonden we er, zowel individueel als in team in de aflossing”

In 2022 was BZK in de aflossing goed voor een dubbele nationale titel. De voorbije zomer werd de titel op de 4×100 meter vrije slag in groot bad niet gehomologeerd na een menselijke fout in de oproepkamer. Hierdoor werd de startvolgorde niet gerespecteerd en verloren de Brugse zwemmers in extremis het goud.

“Dit gaf ons na de ontlading van de winst toch wel een zeer wrang gevoel. Op de 4×100 wisselslag de dag erna was er wel nog brons, maar het verliezen van die eerdere kampioenstitel zat nog in ons hoofd.”

De ontgoocheling was zo groot dat BZK zelfs de aflossing op het BK klein bad van vorige maand in Gent links wilde laten liggen. “Jasper Aerents kwam terug in ons midden en de 4×50 meter vrije slag hebben we dan met Stephan Vanderschrick, Killian Van Vansieleghem en Milan Weyts grandioos en met een straatlengte voorsprong gewonnen. Het was overigens de eerste keer dat BZK in die discipline de landstitel kon behalen. Killian maakte een jaar geleden de overstap naar de Brugse Zwemkring en zette knappe resultaten neer. In de sprintnummers zwom hij tijden die naar de toekomst toe veelbelovend zijn.”

Maene is zowel in het zwembad als erbuiten een goede coach die ook de sociale media onder de knie kreeg. “Dat hele pakket en een goed contact met de zwemmer is zeer belangrijk”, vindt hij. “Ik wil hen laten inzien dat ze binnen een regelmaat voldoende energie in hun trainingen moeten steken. Dus niet enkel ’s avonds op training aanwezig zijn, maar tevens tijdens de ochtendsessies. Ook al zijn er zwemmers met toch wel serieuze studies. In die zin is een goede verstandhouding nodig. Ik maak de programma’s en stuur bij waar nodig. Maar het zijn tenslotte de zwemmers die het moeten doen.”

De doelstelling voor 2024 is bij de BZK in de eerste plaats bevestigen. Al is het vervolg van het huidige zwemseizoen niet simpel. “Voor de jeugd mag het geen probleem zijn. Er is al een BK in januari, gevolgd door één in de zomer. Zij moeten minder rekening houden met studeren. De oudere leeftijden doen veelal universitaire studies, stages voor school en kunnen minder trainen. Omdat het een olympisch jaar is, zijn diverse belangrijke meetings verschoven die voor de ouderen niet zo goed gepland zijn. In de eerste plaats dienen zij dan hun tijden te evenaren en als het kan serieus te verbeteren.”

Brigitte Becue

Ondertussen heeft Brigitte Becue als een leeftijdsgenoot van Maene de sportieve touwtjes bij de Vlaamse Zwemfederatie in handen. “Een grote uitdaging”, vindt de hoofdcoach van BZK. “Zeker voor iemand met naam en faam in de internationale zwemwereld. Ze moest in de eerste plaats het puin ruimen van haar voorganger. Velen zaten er door, ook mentaal. Als elitecoach ligt er voor haar veel werk op de plank, waarbij ze de jeugd niet uit het oog wil verliezen. 2024 is een olympisch jaar. Ik hoop dat ze voldoende tijd en de middelen krijgt en straks niet met de vinger wordt gewezen als het niet lukt.” (ACR)