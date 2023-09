Henri Kockx is nationaal kampioen in open water: “Ik wil ooit deel uitmaken van de Belgische selectie”

Henri Kockx (17), een langeafstandszwemmer uit Sijsele, werd onlangs in zijn leeftijdscategorie Belgisch kampioen in open water over een afstand van 7,5 kilometer. Zaterdag gaf hij tijdens De Brugse Zwemdoortocht deze titel de nodige glans door de 5 kilometer te winnen.

In de Langerei nabij de Carmersbrug in Brugge had Henri Kockx zelfs een sprint in huis om alsnog als eerste aan te tikken. Hij legde de afstand af in 1u.02’11”. “Het was voor mij echt wel een verrassing dat ik de leider kon inhalen”, vertelt hij. “Ik zette mijn verstand op nul en gaf gas.” Henri Kockx uit Sijsele is lid van MEGA, afdeling Maldegem en de Brugse Langerei Zwemmers. Hij focust zich sinds dit jaar op de lange afstanden. “Het was mijn buurman Eddy Verduyn, een triatleet, die mij geregeld meenam om in open water te trainen. Zelf kies ik in het zwembad veelal voor de 1.500 meter. Ik startte destijds in de Brugse Zwemdoortocht met één kilometer. Na enkele jaren drie kilometer was het voor mij zaterdag in Brugge de eerste keer vijf kilometer. In het begin had ik het ontzettend koud en twijfelde ik zelfs even om de wedstrijd uit te doen.” Het weekend ervoor in Willebroek werd Henri in open water Belgisch kampioen, in de leeftijd 16-17 jaar. “De afstand, 7,5 kilometer, was voor mij tevens een eerste keer. Het was wel een opsteker, ook al omdat ik in het najaar een polsbreuk had. In het verleden in het zwembad kwam ik op BK’s en VK’s net tekort voor een selectie voor de 1.500 meter of voor een individueel podium. Die titel grijpen deed daarom zeer veel deugd.”

Doel voor ogen

Net als Henri zijn winst in Brugge. In de namiddag deed hij er met enkele vrienden ook nog één kilometer. Als een mooie afsluiter van het seizoen. “Vanaf volgend jaar is de officiële afstand voor mijn leeftijd tien kilometer. Ik heb één doel voor ogen: deel uitmaken van een Belgische selectie op iets als een Europees kampioenschap. Het ligt misschien nog ver, maar het is toch een droom om dit ooit eens te kunnen verwezenlijken.” (ACR)