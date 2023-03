Duikschool Coral uit De Haan viert 45ste verjaardag met straffe onderwaterstunt

In het Wielingenbad in Wenduine loopt nog tot 20.00 uur vanavond een recordpoging apneuduiken van duikschool Coral: in twaalf uur tijd willen de leden in estafette 45 kilometer zwemmen onder water. Zonder duikflessen dus, op pure ‘longkracht’.

“We zijn al bezig van acht uur vanmorgen en het verloopt uitstekend”, zegt bestuurslid Bernard Wynants. “In 3,5 uur tijd legden we al meer dan 15km af, we liggen dus ruim voor op schema. Maar we gaan sowieso nog tot vanavond door.” Zo’n dertig leden gaven zich vrijwillig op voor de recordpoging. Er wordt gezwommen in estafette, in twee teams.

“Toeschouwers zijn ook welkom, de bar is de hele dag open. En vanavond klinken we allemaal samen op een geslaagde afloop”, klinkt het bij voorzitter Johan De Jonghe. Met de knappe onderwaterstunt zet duikschool Coral haar 45-jarig bestaan in de verf. In juni organiseert de club ook nog een paella-avond voor de leden.

(WK)