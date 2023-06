Dit jaar nog geen zwemmen in open lucht in Wevelgem: “Dat wordt allicht iets voor volgende zomer”

“Zwemmen in open lucht is zoveel aangenamer en socialer. Nu de Vlaamse regering de regels heel wat heeft versoepeld kunnen we dat misschien ook organiseren in Wevelgem?”, vroeg Carlo De Winter (Groen). “Helaas nog niet dit jaar”, was het antwoord van het bestuur. “Maar dit jaar neemt Wevelgem wel deel aan De Big Jump.”

Op een warme dag een duik nemen in De Dode Leiearm of in Het Kerkpitje, het is aanlokkelijk. Het was en is ten strengste verboden maar soms kunnen jongeren de verleiding niet weerstaan.

Het wordt voor gemeenten in Vlaanderen een stuk makkelijker om zwemlocaties in open lucht te voorzien. De Vlaamse regering heeft de regels vereenvoudigd en geeft de lokale besturen meer vrijheid om zelf vrije zwemzones aan te duiden.

In West-Vlaanderen zijn er momenteel slechts vier plaatsen waar dat kan. In Brugge, het klein strand in Jabbeke, het kanaal Kortrijk-Bossuit en in de Gavers in Harelbeke.

versoepeling

“Wat doet Wevelgem?”, wilde Carlo De Winter (Groen) tijdens de voorbije gemeenteraad weten. “De voorwaarden om als zwemzone erkend te worden zijn heel wat versoepeld. Er hoeven niet langer blustoestellen, evacuatiewegen, douchecabines en andere sanitaire voorzieningen aanwezig te zijn, zoals dat vroeger wel het geval was. Er moet wel nog een controle op de kwaliteit van het water gebeuren en er moet een zwemboei aanwezig zijn. We zien dat het aantal privézwembaden verdubbeld is, maar wat is fijner dan in groep en in de vrije natuur te zwemmen?”

“We hebben die mogelijkheid al in maart overwogen”, antwoordde schepen van Milieu Stijn Tant. “Maar toen was de regelgeving nog zeer streng. We blijven zeker enthousiast om hierin te investeren. Om het deze zomer nog door te voeren is het wat kort dag, maar we gaan er de komende zomers zeker mee aan de slag.”

Big Jump

Als uitsmijter had de schepen nog een primeur in petto: “Samen met stad Menen en een aantal enthousiaste vrijwilligers zullen we de Big Jump organiseren.” Dat is een internationaal evenement waarbij jaarlijks duizenden burgers in rivieren springen voor proper water en vindt plaats op 9 juli om 15 uur. Voorlopig hebben 21 Vlaamse gemeenten zich ingeschreven op dit internationaal evenement. (SL)