CD&V wil basisfinanciering van Vlaamse overheid voor zwembaden: “Te grote kost voor lokale besturen”

Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) wil dat zwembaden van lokale besturen beter gefinancierd worden vanuit de Vlaamse Overheid. De zwemsector en redders trekken in een open brief aan de alarmbel dat mensen steeds minder en slechter zullen kunnen zwemmen in de toekomst door het sluiten van zwembaden, tekort aan redders en verminderen van zwemlessen op school. “De afgelopen 18 jaar ging in bijna één op drie gemeenten het zwembad dicht, onder andere ook in Tielt, Gistel en Kortemark.”

De afgelopen 18 jaar moest het zwembad van bijna één op de drie gemeenten in Vlaanderen de deuren sluiten. “Het kost handen vol geld om een zwembad uit te baten en onderhouden. Daarom willen we als partij pleiten voor een sterkere basisfinanciering vanuit de Vlaamse overheid, want gemeenten kunnen dat niet blijven betalen”, stelt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V).

“Scholen zien zich door de afstand en stijgende prijzen genoodzaakt om hun zwemlessen anders in te plannen”

“In West-Vlaanderen is in de afgelopen drie jaar bijvoorbeeld het zwembad in Gistel, Kortemark en Tielt verdwenen. De lagere scholen in Gistel moeten nu naar Middelkerke trekken om de leerlingen te leren zwemmen. Omdat het zoveel verder is en het vervoer er naartoe ook niet goedkoop is, gaan ze nu nog maar een half jaar om de twee weken gaan zwemmen in plaats van het volledige schooljaar. Ook de toegangsprijs van het zwembad is verhoogd en de scholen moeten dat ook meerekenen voor hun maximumfactuur.”

Zwembadwatertekort

Ook Francis Benoit, burgemeester van Kuurne (CD&V) vindt meer steun voor zwembaden een belangrijk punt. “Er is zwembadwater tekort. Voor scholen wordt het steeds moeilijker om betaalbare plaatsen te vinden om te gaan zwemmen, want commerciële zwembaden zijn duidelijk duurder. Het zou zelfs zo ver kunnen komen dat mensen zich afvragen of zwemlessen in het onderwijs nog nodig zijn. Maar zwemmen mag niet alleen iets worden voor wie zich vlug kan aanmelden voor privélessen of wie het geld heeft om dat te betalen. Dat moet een basisrecht zijn.”

“Een nieuw gewoon zwembad met een klein peuterbad kost nu gemiddeld 7 à 8 miljoen euro”, gaat Benoit verder. “Men zegt dat gemeenten moeten samenwerken, omdat een zwembad boven het lokale bestuur gaat. Maar de Vlaamse Overheid moet zijn steentje bijdragen om dit te kunnen financieren, want mensen, scholen en jeugdbewegingen komen niet alleen uit de buurgemeenten. Maar zwemmen is voor iedereen in Vlaanderen.”

Voorstel basissubsidie

“Op dit moment voorziet Vlaanderen geen basissubsidie voor gemeenten met een zwembad”, gaat Warnez verder. “Er is vanuit de dienst Sport wel een subsidiepot, waarvoor je een aanvraag kan indienen om sportinfrastructuur te financieren, maar dat is niet voldoende. Je moet een zwembad blijven onderhouden en blijven investeren in nieuwe infrastructuur, zodat er geen betonschade voorkomt, zoals in Tielt.”

“Je kan niet alle kosten van redders en onderhoud van apparatuur dekken met de inkomsten van de toegangstickets”

“Een zwembad uitgebaat door de gemeente is ook bijna altijd verlieslatend. Dat is ook zo in Wingene, waar we regelmatig investeringen doen om de apparatuur te vernieuwen. Je kan nooit alle kosten, van redders tot onderhoud of nieuwe installaties dekken met de inkomsten van de toegangstickets.” Ook in Kuurne is het zwembad verlieslatend. “Wij doen dit al 51 jaar en we vinden het belangrijk dat we zwemmen kunnen aanbieden aan onze inwoners”, zegt Benoit.

“Daarom is er dringend een basisfinanciering nodig voor gemeentelijke zwembaden, zodat iedereen kan blijven leren zwemmen en kan sporten. Vlaanderen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen, want dit valt niet onder de gemeentegrenzen. Morgen zal ik daar een voorstel voor indienen in het Vlaams parlement”, besluit Warnez.