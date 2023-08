Brons voor Leendert Desmet op WK zwemmen voor doven en slechthorenden

Leendert Desmet uit Veldegem neemt als enige landgenoot deel aan het WK zwemmen voor doven en slechthorenden in Buenos Aires, Argentinië. Op de 800 meter vrije slag zwom hij er in de finale naar zijn allereerste medaille met een prachtige tijd van 8”52’39. Met dit persoonlijk record maakt Leendert zijn droom op zijn favoriete nummer waar. Hij eindigde na de Italiaanse favoriet Tamborrino en de Pool Wojcik. Een onverhoopt resultaat voor de zwemmer van TZT in Torhout.

Leendert Desmet (17 jaar) zwemt reeds van zijn 5de in de zwemclub in Torhout. Hij is reeds van bij zijn geboorte slechthorend en draagt hoorapparaten. In aanloop naar het WK trainde hij acht keer per week in het zwembad en twee keer per week in het krachthonk. Zijn sterkste nummers zijn de langere afstanden in crawl. Voor zijn deelname aan het WK waren er echter geen subsidies of toelagen voorzien waardoor hij alles zelf moest financieren. De reis en het verblijf ter plaatse samen met zijn coach Hubert Backs liep al snel op tot 5.000 EUR en hij startte daarom een crowdfunding op.

Aan het WK in Argentinië namen in totaal 120 zwemmers uit 29 landen deel. Jan Van den Braembussche, voorzitter van het Belgian Deaf Sport Committee reageert alvast bijzonder tevreden op het behalen van de bronzen medaille. “Voor Leendert zijn eerste deelname, in een voor hem nieuwe wereld al meteen een WK-medaille veroveren, daar doe ik mijn petje voor af. Toen we Leendert, dankzij Koen Adriaensens, konden contacteren wiste we op basis van de verkregen resultaten dat hij een topper kon zijn in de Dove Sportwereld.”

Dit heeft hij nu voldoende bewezen en hij mag met zijn ervaring van dit WK en zijn jonge leeftijd verder opbouwen naar de toekomst toe. Het volgend doel moet voor Leendert het EK 2024 worden, net als Deaflympics in 2025 en daarna hopelijk nog meer. “De Belgische Dove Sportwereld heeft iemand als Leendert nodig om een toonbeeld te zijn voor de vele dove en slechthorende sporters in de valide wereld waarvan wij het bestaan niet afweten”, aldus de voorzitter.

Leendert zwom eerder op het WK de 200 meter vrije slag en werd uiteindelijk vierde in zijn reeks in 2’03”18, een mooie tijd, maar niet genoeg voor een finaleplaats. Op de 400 meter vrije slag lukt dat wel en werd hij zevende in de finale in 4’17”66. Vrijdag komt Leendert nog in actie op de 50 meter vrije slag. (ACR)