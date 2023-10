Bestuur huldigt winnaars van Zwemcriterium van de Westkust

In het gemeentehuis van De Panne vond de prijsuitreiking plaats van het Zwemcriterium van de Westkust, een samenwerking tussen de sport- en reddingsdiensten van De Panne, Koksijde en Nieuwpoort.

Het Zwemcriterium van de Westkust is een nieuw regelmatigheidscriterium voor openwaterzwemmers dat de voorbije zomer voor het eerst georganiseerd werd. De sport- en reddingsdiensten van de kustgemeentes De Panne, Koksijde en Nieuwpoort werkten samen om via het criterium zwemmers te stimuleren om onder begeleiding op een recreatieve manier in zee te zwemmen. Meer dan 350 zwemmers namen deze zomer deel aan in totaal vier zeezwemwedstrijden in de deelnemende gemeentes. Het criterium telde de voorbije zomer in totaal vier wedstrijden in de Noordzee in de deelnemende gemeenten, door weersomstandigheden werd de wedstrijd in Nieuwpoort afgelast.

De eerste drie winnaars bij de heren waren Sammy Feys, Jamie Leys en Tim Vandaele. De eerste drie winnaars bij de dames waren Sarah Crabeels, Ilse Lemahieu en Loeka Feys. Zij werden in het gemeentehuis van De Panne gelauwerd.

Er werden ook 12 tombolaprijzen uitgedeeld aan 12 zwemmers die aan minimaal twee zwemwedstrijden deelnamen. Dat waren Glenn De Buf, Thierry Brackman, Karel Lepla, Emiel Vandewinckele, Gilles Maene, Mario Vansteenbrugge, Stan Vandewaetere, Eva Devliegher, Kim Houkx, Evelyne Van Der Camp, Jasmine Reynders en Griet Coulier.

“Het allereerste Zwemcriterium van de Westkust is een samenwerking tussen de drie sportdiensten en reddingsdiensten van De Panne, Koksijde en Nieuwpoort. De drie lokale besturen delen de zee met elkaar, en de samenwerking leidt tot mooie resultaten. We nemen graag meer initiatieven om het zwemmen in open water en in zee te promoten. Het is gratis, de omstandigheden wijzigen elke dag en het is verdraaid deugddoend. Goed voor je mind, je body en je soul”, zegt burgemeester Bram Degrieck. (MVO)