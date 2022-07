Australische marathonzwemster Chloe McCardel zwemt kanaal over en komt zaterdag aan in Nieuwpoort-bad

Vrijdagmorgen is de Australische marathonzwemster Chloe McCardel gestart aan een nieuwe zwemuitdaging: het oversteken van het Kanaal tussen het Verenigd Koninkrijk en ons land. Chloe is recordhoudster op deze passage, ze maakte al 44 keer de oversteek. Het leverde haar de titel ‘Queen of the English Channel’ op.

Samen met 8 à 10 andere zwemmers uit verschillende hoeken van de wereld vertrok ze vrijdagochtend om 7.20 uur uit het Britse Ramsgate.

Als alles goed verloopt, zal ze zaterdag 9 juli aankomen in Nieuwpoort-Bad. Je kan de ‘Queen of the English Channel’ naar alle verwachting tussen 14 en 17 uur aan land zien komen in redderspost 1. Deze post bevindt zich ter hoogte van de badinstallatie, naast het Westerstaketsel. (PG)