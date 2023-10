Zultenaar Benoit (30) komt thuis bij Basket Wikings Kortrijk: “Hier een wedstrijd of training overslaan is echt geen ramp”

De basket heren van KBBC DMVD Wikings Kortrijk staan momenteel in de buik van het klassement, maar dat is niet de prioriteit voor Zultenaar Benoit Denoulet (30), die vorig seizoen overkwam van Basket Desselgem. “Ik was eigenlijk van plan mijn basketschoenen aan de haak te hangen.”

Een van de nieuwkomers dit seizoen bij de club is Benoit Denoulet. De naar Kortrijk uitgeweken Zultenaar was vorig seizoen ei zo na gestopt met basketbal. “Ik was eigenlijk van plan mijn basketschoenen aan de haak te hangen”, vertelt de 30-jarige Benoit. “Vorig seizoen was ik actief bij Basket Desselgem, waar er altijd een gemoedelijke sfeer ging. Toen ook coach Bert Vanhouteghem ermee ophield was dit het sein om ermee te stoppen. Toen wist ik nog niet dat Chris Lannoo zijn opvolger ging worden. Het was tijd voor meer tijd met de familie, recentelijk kreeg ik ook een tweede kindje.”

Toch twijfelde de Zultenaar toen Wikings op de proppen kwam en de vraag stelde om toch nog even door te gaan. Nadat ook vrienden en ex-ploegmaats van bij Desselgem Herbert Desmet en Nicolas Destadsbader de overstap maakten, zwichtte Benoit toch. “Ook coach Franky Deprez is geen onbekende voor mij. Ik heb ook in mijn achterhoofd dat het hier niet zo erg als je al eens een training of wedstrijd mist. De thuiswedstrijden zijn ook op zondagvoormiddag, wat meer ruimte biedt voor de familie. Om al deze redenen ben ik de uitdaging aangegaan.”

Benoit werkt als communicatieverantwoordelijke bij Basketbal Vlaanderen.

“Alles wat met sociale media te maken heeft, de nieuwsbrief, doelgroepen op de hoogte brengen, sta ik voor in. Samen met manager Benjamin Bogaert. Ook bij Basketbal Belgium, waar geen officiële medewerkers zijn, ben ik in de weer. De communicatie rond de Cats en Lions zijn daar een voorbeeld van. Ik zat op de eerste rij toen de Belgian Cats hun Europese titel pakten. Daar stond ik in voor de sociale media samen in met Cedric Warlop. We maakten ook de reportage over de gouden generatie, die op VRT Max te zien is. We hadden niet gedacht dat dit zo een succesverhaal zou worden”, aldus Benoit Denoulet.

Zaterdag 21 oktober om 21.00 uur: BBC P Heuvelland – KBBC DMVD Wikings Kortrijk