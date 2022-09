Zo zag je Oshin Derieuw nog nooit: advocaat Jef Lievens volgt bokskampioene tot ín de ring en lanceert nu fotoboek en expo

Overdag is hij een ervaren advocaat, maar de grote passie van Kortrijkzaan Jef Lievens is fotografie. Nadat hij zich eerder in de slipstream van marathonloper Koen Naert nestelde, volgde hij nu een klein jaar lang de West-Vlaamse topbokster Oshin Derieuw. Dit weekend opent de fototentoonstelling ‘Oshin, be your own legend’ en wordt ook het gelijknamige boek gelanceerd. “Het doorzettingsvermogen van Oshin is ongeëvenaard”, zegt hij. “Daar kunnen we allemaal een voorbeeld aan nemen.”

Jef Lievens (69) werkt al sinds 1979 als advocaat en is gespecialiseerd in het begeleiden van familiebedrijven, maar spendeert zo goed als al zijn vrije momenten aan fotografie. “Mijn grote uitlaatklep”, omschrijft hij die.

“Als jonge kerel was ik al een gepassioneerd amateurfotograaf en was ik zelfs even medewerker van deze krant, maar uiteindelijk liet ik het fototoestel links liggen. Tot ik in 2009 de draad opnieuw oppikte. Waarna het vuur harder dan ooit is gaan branden.”

Jef houdt vooral van documentairefotografie, zegt hij. “Zo heb ik twee jaar lang de Roeselaarse marathonloper Koen Naert gevolgd, wat resulteerde in een foto-expo Koen Naert. The Road to Tokyo. Een fantastische ervaring die meteen naar meer smaakte.”

Schaduw

Toen Jef de Kuurnse topbokster Oshin Derieuw (35) begin 2021 in een trainingscentrum in Gent voor het eerst ontmoette, wist hij onmiddellijk waarover zijn volgend project zou gaan. “Ik ga altijd op zoek naar onderwerpen waar wat spreekwoordelijk vlees aan hangt”, argumenteert hij.

“Vergeleken met Oshin en co zijn veel atleten watjes” – Jef Lievens

“Tegelijk moet het ook visueel aantrekkelijk zijn én moet er een verhaal te vertellen zijn. En misschien nog het allerbelangrijkste: er moet een klik zijn met de persoon in kwestie. Ik word immers voor een hele tijd diens schaduw. Aspecten die ik bij Oshin stuk voor stuk aantrof.”

© Jef Lievens

Jef stelde zijn vraag via een mailtje aan Oshin en die was meteen gewonnen voor het idee. “Waarom niet?”, zegt ze. “Ik voelde me direct comfortabel bij Jef en zag dat hij niet de eerste de beste fotograaf was. Die man heeft bagage. Bovendien zou ik zo ook zélf een pak foto’s van mijn bokscarrière hebben. Win-win, dus.”

8.465 foto’s genomen

Jef was een eerste keer de vlieg op de muur tijdens een doorgedreven trainingssessie van Oshin in Squadt Waregem. “Ik had er meteen een goed gevoel bij”, zegt hij.

“Ik zag een topatlete van dichtbij aan het werk die zich compleet in het zweet werkte, iemand die geen centimeter wilde toegeven. Mijn respect was meteen groot. Maar toen wisten we nog niet dat ze op 30 april van dit jaar in Ingelmunster voor de wereldtitel zou kampen.”

Die extra toets zorgde ervoor dat Jef een uniek visueel portret bij elkaar fotografeerde. “Ik heb Oshin zo’n twintigtal keer vergezeld”, gaat hij verder.

© Jef Lievens

“Tijdens haar vele trainingen in het bokscenter van Hénin-Beaumont in Noord-Frankrijk, tijdens haar loopsessies… Die legde ik dan per fiets af, want Oshin bijhouden, dat is onmogelijk”, glimlacht Jef.

Alles samen klikte Jef 8.465 keer op de sluiterknop van zijn fototoestel. “Er is voor mij een compleet nieuwe wereld opengegaan”, bekent hij. “Ik heb boksen leren kennen als een erg intensieve sport, met atleten die hun grenzen keer op keer verleggen.”

“Veel atleten in andere sporten zijn watjes, vergeleken met Oshin en co. Wat zij voor haar sport doet, daar kan je enkel maar je hoed voor afdoen. Ze noemen haar niet voor niets Oshin La Machine. Een doorbijter, maar tegelijk een prachtige persoonlijkheid. Hoe hard ze tekeer gaat in de ring, hoe innemend ze ernaast is. Maar het doorzettingsvermogen van Oshin is ongeëvenaard”, zegt hij. “Daar kunnen we allemaal een voorbeeld aan nemen.”

Pareltje

Vooral de kamp om de wereldtitel blijft Jef bij. “De kers op de taart”, omschrijft hij die. “Ik ben erg dankbaar dat ik die van zo dichtbij heb mogen meemaken. Maar ook de familiale sfeer in Hénin-Beaumont zal ik niet snel vergeten. Ik werd, als buitenstaander, meteen in de armen gesloten.”

© Jef Lievens

De fototentoonstelling Oshin, be your own legend in Roterij Sabbe in Kuurne, Oshins thuishaven, toont 62 foto’s die het traject van Jef en de topbokster in beeld brengen.

“Jef heeft een pareltje afgeleverd. Dit boek is een stimulans voor mij” – Oshin Derieuw

“Het was haast een onmogelijke opgave om de 62 beste beelden te selecteren”, glimlacht hij. “Kill your darlings, maar ik ben apetrots op het resultaat. Net als in het bijhorende boek leer je Oshin kennen als mens, word je meegezogen tijdens haar trainingssessies, ontdek je haar entourage en beleef je de titelkamp opnieuw.”

Oshin knikt. “Jef heeft een pareltje afgeleverd. Het boek zie ik zelfs als een stimulans. Als ik het even moeilijk heb, blader ik er wat in. Dan weet ik meteen weer waarom ik me elke dag opnieuw keihard inzet.”

© Jef Lievens

Jef Lievens zelf zal Oshin Derieuw trouwens blijven volgen. “Daarom niet meteen met het fototoestel in de aanslag, maar ze heeft een plekje in mijn hart veroverd. Oshin is een vriendin geworden, iemand waar ik alleen maar bewondering voor kan hebben.”

De foto-expo ‘Oshin, be your own legend’ is van zaterdag 3 september tot zondag 16 oktober elk weekend van 14 tot 18 uur te bezoeken in Roterij Sabbe in de Leiemeersdreef in Kuurne. Het gelijknamige boek is ter plaatste te koop en kost 30 euro. Bestellen kan ook via deze link.

© Jef Lievens