Zelfs Europa is een beetje van ons: Filou Oostende én Knack Roeselare scoren ook internationaal

Enige trots is op zijn plaats. In het voetbal, het basketbal én het volleybal zijn drie West-Vlaamse clubs regerend landskampioen. Na Club, achtste finalist in de Champions League, zetten nu ook Filou Oostende en Knack Roeselare onze provincie op de Europese kaart. Want ook zij hebben uitzicht op een verlengd verblijf in de Champions League.

Filou is nu al zeker van de barrages

De Champions League van het basketbal is al aan de zevende editie toe. Filou Oostende is een van de vijf clubs in Europa die zich voor élke editie van de continentale clubcompetitie kon kwalificeren. Bovendien overleeft Filou Oostende ook dit seizoen de poulefase, al voor de derde keer in de vier jongste campagnes.

Play-ins

Vorig seizoen werd er een nieuwigheid ingevoerd in de Champions League. Niet langer de top twee, maar enkel de winnaar van elke poule uit de reguliere competitie plaatst zich rechtstreeks voor de Round of Sixteen. De nummers twee en drie spelen play-ins, zeg maar barragematchen, tegen teams die in een andere poule ook op die posities eindigen. Dat doen ze volgens de formule best-of-three, waarbij de tweede in de stand het thuisvoordeel geniet. Vorig seizoen haalde Filou Oostende die play-ins waarbij het in drie matchen de Bosnische kampioen Igokea uitschakelde. Zo stootte Oostende door tot de Round of Sixteen.

Dit seizoen is Filou, opnieuw na vijf van de zes speeldagen, zeker van play-ins. De uitzege bij de Turkse traditietopper Galatasaray was hét resultaat van de vijfde speeldag.

Met 70.000 inwoners houden we gelijke tred met miljoenensteden

“We kwamen vrij aardig voor de dag, tegen toch sterke tegenstrevers. Sommige spelers stegen in die wedstrijden ook boven zichzelf uit. Je merkt ook dat de groep enorm toeleeft naar die Europese matchen”, merkt Jurgen Vanpraet, ceo van Filou Oostende, op. “Dat is ook een geweldige ervaring voor die jonge spelers, die bijgestaan worden door ervaren gasten zoals Gillet. Ook hij is essentieel op dat niveau.”

Uitstraling

De Champions League bezorgt de Oostendenaars een forse drive. “Maar ook de uitstraling voor onze partners is hierbij belangrijk”, voegt Vanpraet toe. “Zo spelen we bijvoorbeeld met Kasteelbier op ons truitje. Voor de brouwerij is dit een enorme positieve campagne. Dat onze matchen ook voor het eerst gratis live op drie televisiezenders te volgen zijn, is eveneens een opsteker. We hebben wel geen tv-inkomsten, maar voor de uitstraling van onze sponsors is dit geweldig.”

Vanpraet toont zich terecht fier. “Het kleine Oostende met amper 70.000 inwoners speelt tegen ploegen uit grootsteden zoals Istanboel, Warschau en Tel Aviv. Deze miljoenensteden beschikken over veel meer mogelijkheden. Als je dan gelijke tred kunt houden, mogen we een stadspluim op onze hoed steken. Zo vertegenwoordigen we Oostende in heel Europa.”

Alle scholieren en studenten tot 21 jaar én de leerkrachten zijn dinsdag welkom op de prestigematch tegen de Israëlische kampioen Hapoel Holon. Tickets zijn te boeken via www.bcoostende.be

Knack staat voor een moeilijk dilemma

Roeselare nam de maat van Benfica. Op foto zien we Matthijs Verhanneman tegen Falcao en Da Silva. (foto VDB) © VDB / Bart Vandenbroucke VDB

Knack Roeselare debuteerde Europees in 1985 met een dubbele overwinning in de Confederale Europabeker. Sindsdien is het Europese verhaal van de Roeselaarse ploeg een lijvig boek geworden waarvan momenteel de 34ste jaargang wordt ingevuld, de 21ste in de Champions League. Het meest succesvolle hoofdstuk werd neergepend in het seizoen 2001-2002. Als verliezend beker- én titelfinalist, twee keer tegen Maaseik, versierde Knack een ticket voor de Top Teams Cup. Knack speelde dat seizoen tien Europese wedstrijden, inclusief de Final Four in Polen. In de halve finale werd superfavoriet Chestochowa voor eigen volk met 1-3 uit de finale gehouden. In de finale klopte Knack met 3-1 het Portugese Espinho. Knack werd meteen de eerste en is nog altijd de enige, Belgische volleybalclub die een Europabeker in de trofeeënkast heeft staan.

Liever een CEV Cup, twintig jaar na het eerste Europese goud?

Dilemma

Elk jaar is het de ambitie van Knack Volley om Europees de poulefase te overleven. In de Champions League slaagde Knack daarin tot nu toe acht keer. Nadat Knack zich dinsdag met een overduidelijke 3-0-overwinning tegen het Portugese Benfica van zijn tweede zege verzekerde, voelde je het dilemma: de derde plaats vasthouden of toch voor die tweede stek in de poule gaan? Na de loting deze zomer groeide de hoop van Knack om in de nieuwe uitgetekende format, waarbij naast de vijf reekswinnaars de tweede geklasseerden samen met de beste derde in een knock-outfase de drie resterende plaatsen voor de kwartfinales aan te duiden, die barrages te spelen. De vier andere derde geklasseerden schuiven door naar de CEV Cup. Met de zege van dinsdag is Roeselare quasi zeker van de derde plaats. Benfica moet nu immers winnen van zowel Tours als van Civitanova wil het nog aanspraak maken op de derde plaats want het aantal zeges is het eerste criterium in het klassement. En dat zien wij niet gebeuren.

Sterke kern

Roeselare kan evenwel ook nog, afhankelijk van het resultaat van Tours bij Civitanova, tweede worden als het zelf wint in Tours. Onmogelijk na die 0-3-pandoering op de openingsspeeldag? Nee, want zoals Knack momenteel speelt, besef je dat die ontgoochelende nederlaag een accident de parcours was. De hamvraag: is dit niet hét moment om via de CEV Cup een tweede Europese prijs in de wacht proberen te slepen? Want de verliezer van de barragewedstrijd tussen de tweedes en beste derde valt Europees uit de boot. “Wij hadden nooit een sterkere ploeg dan nu”, liet directeur Dirk Specenier noteren na de zege van dinsdag. Wij zagen hem al wegdromen van nieuw Europees succes, twintig jaar na dat eerste Europese goud. Het zou ook het curriculum vitae van coach Vanmedegael opsmukken nu hij als Slovaaks bondscoach een internationale trainersloopbaan opstart.