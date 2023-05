Zaterdag Vijfde editie van de Kiwanis Run:“Het uitwuiven is altijd een bijzonder moment”

Serviceclub Kiwanis Wervik-Tabaksstreek organiseert zaterdag 13 mei met start en aankomst aan wijkcentrum De Koekuit in de Hogeweg in Menen de vijfde editie van de Kiwanis Galloo Run.

Met veel enthousiasme staan de medewerkers opnieuw klaar om heel wat mensen met een beperking een fantastische dag te laten beleven aan boord van een sidecar, oldtimer, dreamcar of truck.

De glimlach van alle deelnemers geeft ons elk jaar weer vleugels – voorzitter Helmut Serlet

“Voor velen onder hen een onvergetelijke dag”, aldus voorzitter Helmut Serlet van de sociale commissie. “’s Middags zijn we met meer dan 430 aanwezigen om te eten. De run vertrekt rond 13.30 uur. Iedereen is welkom om de deelnemers uit te wuiven. Altijd een bijzonder mooi moment.”

Inschrijvingen

Er zijn al meer dan 140 mensen met een beperking ingeschreven. Dit vraagt om heel wat organisatie met 116 chauffeurs, 40 motards en nog eens meer dan 100 medewerkers. “Een hele organisatie waar wij met onze club Kiwanis Wervik Tabaksstreek graag onze schouders onder zetten”, aldus Serlet. “De glimlach en het enthousiasme van alle deelnemers geven ons elk jaar weer vleugels.”

Tot in Reninge

De tocht gaat dit keer tot in Reninge. “Via Zonnebeke, Langemark-Poelkapelle en Woesten naar de cafetaria bij het Old Timer Museum Bossaert op de N8 in Reninge”, zegt Bert Verhaeghe.

Liefst 28 jaar lang organiseerden Jean-Luc Masureel en zijn echtgenote Daniëlla De Busscher de toenmalige Two Raiders Run met start en aankomst op het stadsdomein Oosthove in Wervik.

Hun levenswerk kende gelukkig een doorstart. (EDBW)