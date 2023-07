WTC Maldegem maakt zich op voor 23ste editie Memorial Van Rie

Op zaterdag 29 juli organiseert WTC Maldegem de 23ste editie van de Memorial Van Rie.

“Deelnemers kunnen kiezen uit een rit van 110, 65 en 30 km”, vertelt voorzitter Hubert Marteyn. “Van 7 tot 13 uur kan je inschrijven en starten voor de 110 en 65 km en van 7 tot 13. 30 uur voor de 30 km. Deze keer bevindt de startplaats zich aan de voetbalkantine van KSK Maldegem in de Kleine Warmestraat. Het wordt een mooie tocht richting Ingelmunster, Meulebeke en de Poelberg in Tielt. Uiteraard voorzien we onderweg een degelijke bevoorrading”, klinkt het enthousiast. (MIWI)

Meer info op www.wtcmaldegemvzw.be