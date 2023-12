Word jij onze nieuwe sportmedewerker?

Voor onze verschillende lokale edities blijven we op zoek naar gemotiveerde sportmedewerkers.

Klopt je hart sneller van sportnieuws uit jouw regio? Schrijf je vlot een tekst en hou je van fotografie? Schrikt avond- en weekendwerk je niet af? Dan ben jij onze vrouw/man die we zoeken.

In samenwerking met onze redactie infiltreer je in jouw regio op zoek naar de mooie, unieke sportverhalen. Ervaring is zeker niet vereist, wel een gezonde dosis zelfstandigheid, stiptheid, werklust en enthousiasme. Neem gerust al een kijkje op www.kw.be/sport voor het uitgebreide aanbod sportartikels.

Interesse? Neem dan contact op met redactie@kw.be.