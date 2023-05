Zwevezelenaar Thijs Gelaude kookt met Cotton Kitchen voor Soudal-Quick.Step tijdens de Giro

De Giro is van start gegaan en als Soudal-Quick.Step straks hoge ogen gooit, dan is dat op z’n minst ook deels te danken aan Zwevezelenaar Thijs Gelaude. Hij en zijn team zorgen er namelijk voor dat de renners elke dag goed eten. In overleg met drie topdiëtisten wordt per renner en per rit aangepaste voeding klaargemaakt.

Alles wat Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke, Pieter Serry, Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Jan Hirt, Josef Cerny en uiteraard Remco Evenepoel binnenspelen tijdens de Giro is van de hand van Cotton Kitchen, dat sinds dit seizoen de officiële foodpartner is van Soudal Quick-Step.

“Alles is berekend. Per renner en per etappe – een vlakke rit vergt andere voeding dan een bergrit – is een specifiek voedingsprogramma vastgelegd”, legt Thijs uit. Twee van zijn vaste medewerkers, Riet Van de Velde en Janne Debaere, bereiden in het kielzog van Soudal-Quick.Step de voeding, zowel bij wedstrijden als bij hoogtestages. Zelf gaat Thijs dan ter plaatse om de puntjes op de i te zetten.”

Eigen foodtruck

“Sommige teams kiezen voor de keuken van het hotel, maar dat vormt een risico. Je weet nooit waar je terecht komt. Soms land je in een vijfsterrenhotel, maar je kunt evengoed in een groezelig hotel belanden waar de sigarettenrook in de keuken hangt. Niemand wil met buikkrampen op z’n fiets zitten als Roglic ontsnapt. Door met een eigen foodtruck te werken hebben we alles altijd onder controle. Niks mag mislopen.”

“We beginnen ’s morgens al om 6 uur. Ontbijt klaarmaken, havermout afwegen en serveren, brood bakken, pannenkoeken, fruitsalade, energierijke taartjes voor onderweg, recuperatievoeding voor na de wedstrijd,… We proberen de renners rust te bieden tijdens het eten, even weg van de druk die alles met zich meebrengt. Want zodra ze het hotel uitstappen, staan er overal fans.”

Eén groot team

Cotton Kitchen was ook al op post bij onder meer Parijs-Nice en de Ronde van het Baskenland, maar voor de Giro ligt de druk hoger dan ooit. “Erg veel renners werken naar de Giro toe. De focus van iedereen ligt op Evenepoel en Roglic, maar zij zijn lang de enigen niet die willen pieken. De druk is enorm. De renners zijn bezeten door voeding. Terecht, want bij een rittenkoers zijn die paar procentjes verschil erg belangrijk.”

“Al is de druk ook voor de masseurs, de techniekers, de ploegleiders en alle andere medewerkers groot. Achter de schermen vormen we samen één groot team. En dat zorgt voor een bijzondere, maar heel warme sfeer.”

Lactosevrije alternatieven

Voordeel van de foodtruck is dat de chefs ook eigen ingrediënten kunnen bewaren en gebruiken. “Rijst en pasta en dergelijke kopen de chefs ter plaatse in, maar we nemen ook dingen mee van thuis. Louis Vervaeke is bijvoorbeeld lactose-intolerant. In kleine dorpjes zijn niet altijd lactosevrije alternatieven te vinden, dus dat brengen we mee uit België.”

“Ook de passata, patisserie en een beetje vlees en verse vis hebben we aan boord. Net als de keukenrobots voor de saus. Dat laatste is zeker voor het avondmaal erg belangrijk, want uitgeputte renners hebben niet altijd zin in eten. Daarom proberen we met fijne, kleurrijke presentaties en smaakvolle ingrediënten hen toch enthousiast te maken voor het diner. Daar steken we veel werk en tijd in. En dat waarderen de renners.”

Neef van Yves Lampaert

Of het verschil met de gastronomische keuken van Catering Cachette (Gelaude runt behalve Cotton Kitchen ook Catering Cachette, dat sind kort pop-upt in het voormalige Hertog Jan in Brugge – red.) niet heel erg groot is? “Natuurlijk is het verschil enorm”, gaat Thijs verder.

“Maar zowel gastronomie als de koers zijn passies van me. Ik heb zelf nog gekoerst en kom uit een familie van wielrenners. Mijn neef Stijn Neyrinck was prof en hij is dan weer een neef van Yves Lampaert. Dus ik ken de koerswereld wel en weet wat belangrijk is. En ik heb de luxe om met een fantastisch team van chefs samen te werken. Voor volgend seizoen wil ik graag een eigen foodtruck aankopen en inrichten om nog efficiënter te kunnen werken. Momenteel zoek ik daarvoor nog een aantal partners.”

(SV)