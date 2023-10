Zwevegemse wielertweeling Vanoverberghe en Vandenbogaerde prof bij Philippe Wagner/Bazin

Samen uit, samen thuis! Nadat Mathias Vanoverberghe (25) de Omloop van de Grensstreek won kreeg hij een voorstel van de continentale ploeg Philippe Wagner/Bazin. Ploegmaat Jens Vandenbogaerde (31) zat als tolk mee aan de onderhandelingstafel. Beide Zwevegemnaren worden prof bij het Belgisch-Franse team.

Noem hen gerust een wielertweeling. Mathias Vanoverberghe en Jens Vandenbogaerde zijn bijna altijd samen op pad. Toen eerstgenoemde manager Geoffrey Coupé aan de telefoon kreeg, riep hij hulplijn Vandenbogaerde in. Na zijn rennerscarrière bleef Coupé actief in het wielrennen als manager bij Veranclassic-Ago, Geofco-Doltcini en dit jaar Matériel-Velo.com.

Zegekoning

“Mathias’ kennis van het Frans is niet zo super, dus trok ik mee naar de onderhandelingen met Geoffrey Coupé”, verduidelijkt Jens Vandenbogaerde. “Voor Mathias heb ik alles vertaald. Toen alles duidelijk was, hapte hij toe. En plots kreeg ik van Coupé de vraag of ik niet mee wou komen naar zijn nieuwe ploeg. Ik denk dat hij me in 2015 al eens vroeg om bij hem te rijden, maar toen had hij amper budget. Zodat ik koos voor een job en koersen als amateur bij Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos-Capoen. Nu heeft hij blijkbaar wel centen.”

Vandenbogaerde, bij de elite zonder contract nationaal zegekoning in 2018, kreeg van Coupé hetzelfde voorstel als Vanoverberghe. De gewezen kaartjesknipper is al een tijdje aan de slag bij een bedrijf van ploegmaat Gilles Borra. “Toen ik dat voorstel kreeg, heb ik meteen naar Gilles gebeld”, aldus Vandenbogaerde. “Voor hem was het oké. Op voorwaarde dat ik hem nog wat ondersteun met administratief werk. Zelf vond ik dat ik dit moest aanpakken. Wachten tot mijn veertigste om deze stap te zetten, moet ik niet doen.”

Wielertweeling

Zo wordt de Zwevegemse wielertweeling op 1 januari 2024 prof bij het continentale Philippe Wagner/Bazin. Deze ploeg, met Belgische licentie, is de verderzetting van Matériel-Velo.com en het Philippe Wagner Cycling Team. Het team zal bestaan uit negen Belgen, zes Fransen en nog een renner met een andere nationaliteit. Vandenbogaerde zocht een en ander op over z’n nieuwe Franse ploegmakkers.

“Net als Mathias en ik zijn alle Fransen voltijds prof”, weet Vandenbogaerde. “Quentin Bezza haalde het voorbije seizoen enkele hele mooie resultaten. En ook Rudy Barbier zette in het verleden mooie koersen op z’n naam. We gaan een mooi programma rijden. Philippe Wagner, de grote geldschieter van de ploeg, opent heel wat deuren. Een selectie van de ploeg zal eind januari La Marseillaise en Ster van Bessèges rijden, een ander deel van het team zal in de Emiraten Tour of Sharjah kunnen doen.”

Calpe

Vanoverberghe en Vandenbogaerde laten niets aan het toeval over. “We huren in december een huisje in Spanje om daar te trainen”, gaat Vandenbogaerde verder. “Begin januari wordt de ploeg voorgesteld. Na die presentatie trekken we naar Calpe om verder te werken aan de voorbereiding op het seizoen. Jawel, ik ben weer op het niveau van vroeger. Ik wou goed zijn vanaf september. In augustus ging het al goed. Ik heb twee koersen gewonnen, maar dat hadden er meer kunnen zijn.”

Trainingsmakker Vanoverberghe mocht het voorbije jaar elf keer de handen in de lucht gooien. Bovendien sloot hij het individueel klassement van de Beker van België als tweede af. Met elf zeges werd de Zwevegemnaar in eigen provincie zegekoning. Nationaal moest hij enkel Rutger Wouters en Elias Van Breussegem met respectievelijk 25 en 23 overwinningen laten voorgaan.

Laatbloeier

“De kwaliteiten van die mannen heb ik niet”, geeft Vanoverberghe toe. “Wat dat betreft ben ik eigenlijk een laatbloeier. Bij de jeugd was ik helemaal geen hoogvlieger. Zoals iedere jonge kerel droomde ik toen van een carrière bij de profs. De laatste twee jaar had ik die wens opgeborgen.”

“Op continentaal niveau koersen, dat zat wel nog in mijn achterhoofd. Die stap kan ik nu zetten. Volgend seizoen een goeie uitslag rijden wordt wellicht heel erg moeilijk. Ik zal me moeten laten zien in vroege en lange ontsnappingen. Deze winter probeer ik mijn basisconditie wat breder te maken.”