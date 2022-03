Zondag 84ste Gent-Wevelgem, zaterdag Gent-Wevelgem Cyclo: Wevelgem kijkt uit naar wielerhoogdagen

Zondag is het opnieuw wielerfeest in Wevelgem. De vooruitzichten zijn prima: het weerbericht belooft zon en de centra van de drie deelgemeenten maken zich op voor de ontvangst van vele fans. Niettegenstaande de dreiging van betogende landbouwers en het nog steeds aanwezige UCI-protocol blijft Saint-Vélo de wielerhoogdag.

Wevelgem kijkt opnieuw reikhalzend uit naar een gewone Gent-Wevelgem. Met publiek en veel ambiance. Hoewel, zoals het drie jaar geleden was, zal het dit jaar nog niet worden. Daar zit het UCI-protocol voor iets tussen.

“Dat protocol is inderdaad nog steeds geldig”, zegt Bernard Langedock die instaat voor de lokale poot van de wielerklassieker. “Dat was de voorbije twee edities ook het geval, toen viel het echter minder op omdat er geen publiek was. Nu wordt de bewegingsruimte in Wevelgem-Centrum aanzienlijk beperkt.”

UCI-protocol

“Dat protocol wil de renners zo maximaal mogelijk gescheiden houden van de toeschouwers. Niet onterecht, kijk naar Milaan-San Remo waar toch verrassend veel renners afzegden door ziekte. Dus begeleiden we de renners na de aankomst via een door dranghekken afgesloten zone naar hun bussen.”

“Die bussen staan in de Deken Jonckheerestraat en de Kloosterstraat, die dan ook volledig afgesloten zijn voor het publiek. Ook de Moorselestraat tot de Weggevoerdenstraat waar de bussen voor de dames opgesteld staan, blijft de hele dag afgesloten.”

“Door al deze beperkingen bleek het ook onmogelijk een afwachtingswedstrijd te organiseren die rondjes maakt rond het centrum, zoals dat voordien mogelijk was met de parochianenkoers.”

Overal feest

Een handtekening zal er dus wellicht niet inzitten, maar los van de noodwendigheden van het protocol lijkt Wevelgem de draad weer opgenomen te hebben. In het park staat een reusachtige, prachtige spiegeltent met zeshonderd zitplaatsen. Die zijn voorbehouden voor de bezoekers van Club Saint-Vélo, een vipevenement dat georganiseerd wordt door jonge ondernemers uit de regio.

Nog meer vips volgen de wedstrijd van ’s morgens vroeg. Een 120-tal tekent present voor het ontbijt in de Cortina, daar vindt ook de afsluitende receptie plaats, aangezien de beschikbaarheid van de Porseleinhallen onzeker bleek. Verder komen er 300 vips naar de Kemmelberg.

Rond 11.30 uur passeert de koers in Moorsele en Gullegem, ook daar staat een reuzenscherm opgesteld en wordt in samenwerking met de lokale horeca gezorgd voor sfeer. “Op het Guldenbergplein is er zoals voordien Café Saint-Vélo”, vervolgt Bernard. “Een reuzenterras eigenlijk, dat ongetwijfeld gevuld zal zijn dit weekend.”

“Op zaterdag verwachten we toch vijfduizend wielertoeristen die van over de hele wereld afzakken naar Vlaanderen om hier de mooiste klassiekers te rijden. Op zondag openen we om 10.30 uur, je kan er de hele dag de koers volgen op reuzenscherm. Voor de allerkleinsten met loopfiets zonder pedalen organiseren we korte wedstrijdjes. In vier reeksen jongens en meisjes geboren in 2017-2018 en jongens en meisjes geboren in 2019-2020.

Landbouwers

En de koers zelf? Die lijkt onder een stralende zon te zullen plaatsvinden. Enkel protesterende landbouwers lijken roet in het eten te kunnen gooien. Doch dat verontrust Bernard niet. “We hebben al van alles meegemaakt in deze koers. Sneeuw bij de start; toen moesten we die start verleggen naar Gistel.”

“Tot tweemaal toe brand in Menen, toen moesten we ook het parcours in extremis omleiden. Hevige windbuien, en ja, er waren al eens betogingen van de landbouwers. Die mogen zeker hun zeg doen, zolang ze het verloop niet verstoren en we kunnen genieten van een prachtige wielerzondag.”