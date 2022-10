Zevende editie Grote Prijs Guidon Titan lokt 185 deelnemers: “Onze retrokoers wordt aanzien als een klassieker”

Op zondag 9 oktober keert men in Tielt even terug in de tijd. Vanaf 14 uur zullen er namelijk 185 kinderen, volwassenen en 60-plussers in retrostijl op een stalen ros doorheen het centrum fietsen tijdens de zevende editie van de Grote Prijs Guidon Titan. Start en aankomst bevinden zich aan Eetkaffee Carlito.

De retrokoers werd vernoemd naar Tieltenaar Georges Buyssens, grootvader van bestuurslid Ivan, die zich in de jaren ’20 specialiseerde in het bouwen van koerssturen. De Guidon Titan wordt nadien enkele decennia lang het referentiestuur in de wielerwereld.

Een eeuw later wordt de zevende editie van de naar hem vernoemde kermiskoers georganiseerd in de centrumstraten van Tielt. Het recept blijft ongewijzigd: deelnemen kan enkel met een stalen ros met ‘vitessen’ aan de buis en zonder klikpedalen. Geschoren benen zijn ook uit den boze.

“Om 14.30 uur trappen we af met Le Petit Titan”, vertelt organisator Lode Bogaert, zaakvoerder van Carlito. “Zo’n vijftig jongeren fietsen dan van op de markt tot net voor mijn café. Het is tof dat er zoveel kinderen deelnemen. Ze zijn er echt mee bezig, hun ouders laten weten dat de stress al aanwezig is.”

Folklore

Om 15 uur start de Grote Prijs Guidon Titan. “We tellen momenteel 135 ingeschreven fietsfanaten. Plezier en beleving staan centraal. Het is folklore en we benaderen het ludiek, de Koninklijke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia uit Aarsele is bovendien ook van de partij. Maar het blijft een wedstrijd: de eerste dame, heer en 60-plusser die over de meet vlammen ontvangen een beker. Daarnaast krijgt de mooiste outfit en fiets een originaliteitsprijs.”

Naast streekgenoten zakken er ook enkele Nederlanders en Fransen af naar Tielt. “Ook heel wat deelnemers uit Antwerpen, daar leeft de retrokoers nog echt. In het milieu wordt onze Grote Prijs trouwens als een klassieker aanzien. Er zal ook een tandem rondrijden en verschillende andere exemplaren waaronder een unieke koersfiets uit 1907”, zegt Katleen Boret. “Het comité controleert wel alle fietsen op voorhand, het moet eerlijk verlopen.”

De Melkerie

De special guest van de namiddag is oud-renner Fons De Wolf. Ook voormalig Belgisch kampioen Niko ‘Rambo’ Eeckhout staat aan de start, samen met Tieltenaar Pieter Vanspeybrouck. “Pieter werkt nu al een jaar als ploegleider, maar hier hangt hij officieel zijn fiets aan de haak. Zijn trainingsmakkers uit De Melkerie met onder meer Yves Lampaert zullen hem vast aan zeker komen aanmoedigen. Vorig jaar nam Yves trouwens Remco Evenepoel mee naar onze retrokoers, maar die zal het nu waarschijnlijk te druk hebben”, lacht Lode.