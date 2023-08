Zeker zes WorldTeams verschijnen aan start Omloop van het Houtland, geen wijzigingen in parcours

Op woensdag 20 september vindt de 76ste editie plaats van de Omloop van het Houtland. De organisatoren wisten hiervoor met Alpecin-Deceuninck, Intermarché-Circus, Team Jayco-Alula, Arkéa-Samsic, Lidl-Trek en DSM-firmenich al minstens zes WorldTeams aan te trekken. De startplaats blijft, net als vorig jaar, behouden in Eernegem. De eindmeet ligt nog steeds traditioneel getrokken op de Markt van Lichtervelde. Dat maakten de organisatoren bekend in een communiqué.

“Wij kregen vorig jaar negen WorldTeams aan de start, maar dat had te maken met de UCI-ranking en een mogelijke degradatie. Met zes WorldTeams mogen wij als categorie 1.1-wedstrijd best tevreden zijn. Onze Omloop van het Houtland is de laatste jaren een aantrekkingspool geworden voor sprinters. Ook nu willen teams met hun rappe mannen afzakken. De ploegen die reeds intekenden zullen andermaal voor een schitterend deelnemersveld zorgen. Wij blijven verder onderhandelingen voeren met WorldTeams. In 2022 werd Movistar ook nog op het allerlaatste moment aan ons lijstje toegevoegd”, meldt Wouter Donck, voorzitter van het organisatiecomité.

Opnieuw start in Eernegem

De Omloop van het Houtland vertrok vorig jaar voor het eerst vanuit Eernegem. “Na de evaluatie waren zowel het gemeentebestuur van Eernegem als ons comité er meteen uit dat we een vervolg breien aan de samenwerking. Op 20 september zal de Omloop van het Houtland opnieuw vanuit Eernegem vertrekken. Wij gaan daar drie lussen maken met passages in Bekegem, Zerkegem en Aartrijke om dan via de kasseistrook van de Lookhuisstraat koers richting Lichtervelde te zetten. Daar vatten we onze negen plaatselijke ronden, eveneens op veilige en brede wegen, aan van elk 12,1 kilometer”, besluit Donck.

De laatste editie van de Omloop van het Houtland ging naar Jasper Philipsen. De Limburger haalde het in de sprint voor Arnaud De Lie en de Nederlander Dylan Groenewegen.