Zakenman Gilles Borra wil opnieuw koersen winnen: “De ingesteldheid is anders dan voorbije jaren”

Gilles Borra (24) is nu in de eerste plaats zakenman, pas dan coureur! Hij runt een drietal bedrijven, is met Duolar sponsor van het UCI-vrouwenteam Duolar-Chevalmeire en prijkt op het shirt van Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos Capoen. Een trui die hij zelf draagt.

Zoals stilaan gebruikelijk stonden Luc Courtens en Rik Roose, respectievelijk teammanager en ploegleider bij de amateurploeg uit Moorsele, in Domein Vossenberg in Hooglede in voor een ploegvoorstelling. Gilles Borra, één van de nieuwe gezichten bij Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos Capoen, vloog voor die teampresentatie over vanuit Spanje en keerde de dag nadien al terug.

“In Spanje kan ik goed trainen, in eigen land niet, want hier trekt iedereen aan mijn mouw”, verduidelijkt Borra. “Vandaar dat ik tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen langer in Spanje verblijf. Na een seizoen op continentaal niveau bij Minerva verander ik het geweer van schouder. Mijn business gaat voor, koers komt op het tweede plan.”

Opvallende uitslagen haalde Borra in het shirt van de verdwenen West-Vlaamse niet-professioneel continentale ploeg vorig jaar niet. “Tijdens de wedstrijden zat ik vaak te denken aan wat ik nadien nog moest doen voor mijn business”, geeft hij toe. “Bij Minerva werd alles voor mij gepland. Als renner had je veel verplichtingen. Die vallen weg. Mijn hoofd is vrij, druk is er niet. Wat zich dit jaar in mijn uitslagen moet weerspiegelen.”

Borra wil van de Beker van België voor elites en beloften een doel maken. Op 14 april staat in Galmaarden de openingswedstrijd op de kalender. Daarna volgen Verrebroek (21/5), Rochefort (4/6), ploegentijdrit Borlo (2/7), Deurne (9/7), Wervik (25/8), Nieuwkerken-Waas (9/9) en Berlare (23/9).

Nieuwe toekomst

“Voor mij is het een uitdaging in het klassement van die Beker van België ver te geraken”, benadrukt Borra. “Ik train minder, maar steviger. Onder leiding van een trainer, dat wel, maar de ingesteldheid is anders dan de voorbije jaren. Het is mijn bedoeling dit jaar koersen te winnen. Neen, nog niet in het voorjaar, in die periode van het seizoen heb ik het killersinstinct niet. Dat komt pas later.”

Intussen werkt Borra aan een nieuwe toekomst. In Bellegem kocht hij een huis. “Daar is het mooier om te trainen, want dicht bij de Vlaamse Ardennen”, lacht hij. “Daar hebben we een leuk trainingsgroepje. Met Mathias Vanoverberghe, Jens Vandenbogaerde, soms ook met Kenneth Caethoven, Emiel Planckaert en Stefano Museeuw. We noemen onszelf ‘de bende van ellende’.” (HF)