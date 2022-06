Yves Lampaert na ellebogenwerk uit koers gezet in Gouden Kilometer

Yves Lampaert was iets te ijverig in het afstoppen van Tim Wellens tijdens de Baloise Belgium Tour. Zo wilde hij zijn ploegmaat Schmid aan de zege helpen. Wellens vond het er over, de jury ook en die zette Lampaert uit koers. Ook op sociale media kreeg de uitgeweken Ingelmunster de volle laag.

Yves Lampaert is zondag na de slotrit nog uit koers gezet door de wedstrijdjury van de Baloise Belgium Tour. Die oordeelde dat de renner van Quick-Step Alpha Vinyl in een duel met Tim Wellens over de schreef was gegaan in de Gouden Kilometer.

Boete van 200 Zwitserse frank

Lampaert werd bestraft volgens artikel 2.12.007 (5.1): Afwijken van de gekozen baan en hierdoor een andere renner hinderen of in gevaar brengen met een onregelmatige sprint (met inbegrip van aan de trui of het zadel trekken van een andere renner, intimidatie of bedreiging, kopstoot, kniestoot, duwen met de schouder of de hand, enz.).

Wat volgde was de uitsluiting uit de wedstrijd en een boete van 200 Zwitserse frank of 196,28 euro. Deze ingreep had geen enkele invloed op het eindresultaat. Zowel Tim Wellens als Mauro Schmid pakten 4 bonificatieseconden in de Gouden Kilometer.

Tim Wellens: “Ik verlies de ronde door Yves Lampaert”

Tim Wellens moest dus nipt de duimen leggen, maar reageerde rustig. “Ik ben toch wel teleurgesteld dat ik het niet heb gehaald”, vertelde Wellens. “De eerste tussensprint verliep heel goed. Arnaud De Lie trok die aan voor mij en ging dan op kop af om mij de drie seconden te laten nemen. Dan volgde de tweede spurt. Ik kwam in aanvaring met Yves Lampaert en zat plots helemaal ingesloten. Daar verlies ik wellicht de Ronde van België omdat ik mijn kansen niet kon verdedigen. In de laatste sprint pakte ik nog een seconde, maar dat was te weinig. Had ik in die tweede sprint meer vrijheid gekregen, dan had ik deze Ronde van België gewonnen. Lampaert werd wel gediskwalificeerd, maar dat verandert voor mij niets.”