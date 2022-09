Yves Lampaert blikt vooruit op WK tijdrijden: “Beter doen dan bij vorige WK-deelnames”

Yves Lampaert vertegenwoordigt samen met Remco Evenepoel de Belgische kleuren op het WK tijdrijden. “Ik hoop beter te doen dan mijn vorige WK-tijdritten”, klinkt het bij de West-Vlaming.

Het is geleden van het WK in Yorkshire in 2019 dat Yves Lampaert er nog eens bij was op het WK tijdrijden. Toen kwam hij ten val en eindigde hij uiteindelijk als 48e. Zijn beste resultaat ooit was een zevende plek op het WK in Qatar in 2016. “Het zou wel fijn zijn mocht ik nu beter doen”, aldus Lampaert, die de verwachtingen voor het overige wel tempert. “Neen, ik ga hier niet plots winnen omdat ik de tijdrit in de Tour op mijn naam heb gebracht. Dit parcours valt helemaal niet te vergelijken.”

Lampaert vindt in Wollongong geen parcours op zijn maat. “Het is toch wel een pak langer dan in Kopenhagen en dat zal je toch voelen. Pas op, ik ben ambitieus, ik wil beter doen dan mijn vorige WK-deelnames, maar winnen? In theorie is veel mogelijk, maar in de praktijk liggen de dingen toch anders. Er staat hier een sterk deelnemersveld aan de start, het is geen simpel parcours, met zeer veel interval, zeer onregelmatig fietsen, met veel draaien en keren, weinig stukken om te recupereren, heuvelachtig ook en op het eind dat lange rechte stuk. Ik voel me goed, de conditie is aan het groeien en ik hoop op een wonderdag zoals in de Tour”, klinkt het bij onze landgenoot.

“Ik denk dat Remco hoog kan scoren ja. Zeker en vast”, eindigt Lampaert. “Zijn conditie zal niet weg zijn na die Vuelta. Hij heeft hard gewerkt aan zijn tijdritten en hij zal zeker nog gemotiveerd zijn om hier een topprestatie neer te zetten.”