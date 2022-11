Yoran Ampoorter klaar voor Cycling Vlaanderen CX Challenge: “Wil nog een paar toptienplaatsen”

Negende in Meulebeke! Voorlopig de beste uitslag van Yoran Ampoorter uit Koekelare in het veld. De tweedejaarsnieuweling trekt zaterdag naar Rijkevorsel, naar een volgende manche van de Cycling Vlaanderen CX Challenge.

“Het gaat precies wat moeilijker dan vorige winter”, vindt Ampoorter. “Dat heeft voornamelijk te maken met mijn groei. De voorbije maanden werd ik zeven centimeter groter. Dat vraagt veel energie van mijn lichaam. Ik werk nu met Ruben Crop van Endurance Sportcoaching als trainer. Hij werkt op een totaal andere manier dan mijn vroegere trainer. Meer intensief, meer op conditie. Tijdens trainingen doet hij lactaattesten om uit te vissen waarop moet worden gewerkt. Niettemin was ik met die negende plaats in Meulebeke heel tevreden.”

Vorige zaterdag pikte Ampoorter, die Team MJ Wood ruilde voor Young Cycling Team Middelkerke, de nieuwelingencross in Ruddervoorde mee. Hij raakte niet verder dan plaats 28. “Vorige week kampte ik met een verkoudheid”, verduidelijkt de jonge veldrijder. “Uiteindelijk besliste ik om toch mee te doen. Jammer genoeg moest ik op de laatste rij van start gaan. Kort na de start schoof ik op naar plaats twintig, maar net na de eerste passage aan de materiaalpost ging iemand voor mij in de remmen. Ik kon hem niet meer ontwijken. Bij die botsing liep mijn schoen averij op. Nadien was het moeilijk om in te klikken want mijn schoen zat los. Mijn ketting liep ook nog twee keer af. Het was geen leuke wedstrijd.”

Ampoorter laat de armen niet zakken. “Deze winter hoop ik nog enkele keren de top tien te halen”, vat hij zijn ambitie samen. “En eenmaal de top vijf. Een goede prestatie op het Belgisch kampioenschap in Lokeren is eveneens een doel. En vooral mij klaarstomen voor het seizoen 2023-24, mijn eerste bij de junioren.” (HF)