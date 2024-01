WTC Olympia organiseert ‘De 8 van Sijsele’

Op zaterdag 6 januari organiseert wieleretoeristenclub Olympia Sijsele opnieuw de jaarlijkse mountainbiketocht ‘De 8 van Sijsele’.

De ‘8’ in de naam van het evenement is een verwijzing naar de achtvormige lus die er al bij de eerste editie, intussen bijna dertig jaar geleden, met het parcours rond Sijsele werd gevormd.

De organisatie voorziet een vernieuwd parcours voor klein en groot in Sijsele en door de buurgemeentes Donk en Oedelem. Als afsluiter wordt er langs het nieuwe mountainbikeparcours in Ryckevelde gereden en uitzonderlijk ook doorheen het militaire domein. Er zijn verschillende parcours met afstanden van 28, 38, 48 en 58 kilometer. De start is voorzien aan de turnzaal op het Lindeplein in Sijsele van 8.30 tot 14 uur. Voor het eerst werd dit jaar ook een uitgepijlde wedstrijd van 50 kilometer voorzien. Bij aankomst is er voor iedere deelnemer een gratis pannenkoek en een toegankelijke bar. Faciliteiten als bikewash, douches, een uitgebreide bevoorrading en bar met bediening zijn voorzien. Deze eerste rit van het jaar is steeds de ideale gelegenheid om nieuwjaarswensen over te brengen met een drankje en een hapje erbij. “De 8 van Sijsele staat bekend voor zijn prachtige parcours in een groene omgeving en de uitgebreide bevoorrading. Dat zal ook dit jaar niet anders zijn”, geeft voorzitter van WTC Olympia Christoph De Sutter nog mee.

(PDV)