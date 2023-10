Wout van Aert schuift voeten onder tafel bij driesterrenrestaurant Boury

Mooi volk, donderdagavond bij Boury in Roeselare. Niemand minder dan profrenner Wout van Aert en zijn echtgenote Sarah De Bie kwamen er genieten van de kookkunsten van Tim Boury.

Nu het peloton even kan genieten van een welverdiende rustperiode, maakte Wout van Aert van de gelegenheid gebruik om met zijn echtgenote Sarah De Bie naar Roeselare af te zakken om er de voeten onder tafel te schuiven bij het met drie Michelinsterren bekroonde restaurant Boury.

Van Aert won afgelopen voorjaar de E3 Saxo Bank Classic in Harelbeke en die zege leverde hem een etentje in een van de absolute toprestaurants van ons land op. Dat het koppel het naar hun zin had, blijkt uit de foto die WVA op Instagram deelde.

Met West-Vlaamse haute cuisine achter de kiezen kan het nieuwe wielerseizoen alleen maar een succes worden voor het uithangbord van Team Jumbo-Visma.