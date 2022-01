Wisselstukken voor je fiets haal je gewoon uit de automaat

Een lekke band of een ketting die volledig is vastgelopen? Het is de nachtmerrie van iedere fietser, die vooral op een zondag hier niet mee geconfronteerd wil worden. Dimitri Knockaert (40), zaakvoerder van fietsenhandel Aux 2 Roues, vond hiervoor een pasklaar antwoord. “Wisselstukken haal je hier gewoon uit de automaat”, glundert de fietsenmaker.

De Komenaar is niet alleen een vakman in de wereld van de fietsherstellingen, maar ook een gepassioneerd wielrenner. “Ik zit ondertussen negen jaar in het vak en mijn zaak ligt pal langs de Ravel, een van de meest gebruikte fietspaden van de regio”, klinkt het. “Meer dan eens werd ik op een zondag opgebeld door fietsers, die hier voorbij reden en mijn winkel zagen. Een ketting die stuk was of de eeuwige klassieker, een lekke band? Het gros van de tijd ging ik die mensen dan ook helpen, zelfs op een zondag, maar dat lag wat moeilijker wanneer ik er zelf op uit was met mijn stalen ros.”

Een oplossing voor dit euvel vond de fietsenmaker tijdens, hoe kan het ook anders, een fietstocht. “Ik was aan het fietsen toen ik zag dat je onderweg zowat alles uit de muur kan halen”, gaat hij verder. “Overal staan machines waarmee mensen zich kunnen behelpen tijdens de momenten dat de winkels gesloten zijn. Bij mijn terugkeer deed ik meteen het nodige om ook voor mijn winkel zo’n automaat te zetten. Het brood moest wijken voor reparatiekits en binnenbanden, de blikjes bier moesten dan weer plaats ruilen met kettingen en smeerolie. Zo kunnen fietsers hier 24/7 terecht voor kleine onderdelen waarmee ze de meest courante pannes kunnen aanpakken.” (SR)