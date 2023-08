Winnaars Tuimelaere Classic in Moorslede krijgen zoenen van eeuwelinge Anna, het oudste bloemenmeisje van het land

De winnaars van de Tuimelaere Classic, het West-Vlaams kampioenschap wielrennen binnen de nevenbond LWU, kregen zondag hun bloemen van een wel heel speciaal bloemenmeisje. Wijkbewoonster Anna Grymonprez, die deze week haar 101ste verjaardag viert, werd door de Blauwe Tornado’s ingeschakeld. “Maar de opvolging staat al klaar.”

De Blauwe Tornado’s, een groepje wielervrienden uit Moorslede en omstreken, pakten zondag uit met de tweede editie van de Tuimelaere Classic. Het evenement was nu al onmiddellijk het West-Vlaams kampioenschap binnen de LWU.

“Maar we willen in de toekomst ook het Belgisch kampioenschap naar hier halen”, aldus Chris Vynckier van de organisatie. Naast de talrijk opgekomen renners ging ook Anna Grymonprez zondag met heel veel aandacht lopen. De wijkbewoonster baatte vroeger nog de herberg op de wijk uit. “En toen deelde ik al de bloemen uit bij de wielerwedstrijden”, aldus Anna die deze week haar 101ste verjaardag viert.

Opvolging verzekerd

Ondanks het warme weer kwam zij maar al te graag naar het podium om de renners hun bloemen en enkele zoenen te geven. “Iedereen krijgt graag bloemen. Ik had wel niet verwacht dat ik er zoveel ging moeten geven”, aldus Anna die zichtbaar genoot van het hele gebeuren. Zij nam tijdens de podiumceremonie een baby in de armen: de kersverse kleindochter van een van de leden van de Blauwe Tornado’s. “Een heel erg mooi kindje. De opvolging als bloemenmeisje is verzekerd.”

Na de podiumceremonie in warme temperaturen zocht Anna snel wat verkoeling op. De organisatoren reikten haar een zelfgemaakte picon aan en ook daar genoot Anna duidelijk van.