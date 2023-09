Wingene Koers met 23 teams over vertrouwde wegen

Koninklijke Veloclub De Stoempers gaat op woensdag 6 september op zoek naar een opvolger voor Jarne Van De Paar, de Belgische beloftenkampioen van vorig jaar. Hij zette de elfde editie van Wingene Koers, een interclub voor elites en beloften, op z’n naam.

Zoals gebruikelijk ligt de streep van deze wedstrijd over twaalf ronden in de Rozendalestraat. “Een passage door het centrum is er niet, zo komen we niet in het vaarwater van de avondmarkt”, verduidelijkt koersdirecteur Bram Debackere. Wat betekent dat vanaf 14 uur twaalf ronden van 13,6 km worden afgewerkt. De organisatoren konden 23 ploegen warm maken voor Wingene Koers. Blikvanger is Tarteletto-Isorex met onder meer Gianni Marchand, Alex Vandenbulcke, Torsten Demeyere, Thomas Joseph, stagiair Alessio De Maere en Thibau Verhofstadt (winnaar 2021). Oppositie komt er van EFC-L&R-Van Mossel. De ploeg van Wim Feys rekent onder meer op Kenneth Verstegen, Ben Squire, Niels Declerck, Sander Inion en Bert Bolle.

Lambrecht gestopt

Ook Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos-Capoen zakt naar Wingene af. Met Mathias Vanoverberghe, tien dagen geleden winnaar van de Omloop van de Grensstreek in Wervik. Kenneth Caethoven, Niels De Rooze, Kasper Saver, Emiel Planckaert, Lars Van Coppenolle en Koen Demuynck (winnaar Dwars door Wingene) vormen de selectie. Andere interessante teams zijn Mini Discar, Urbano-Vulsteke, Charlies Metalced, Dovy Keukens-FCC, VP Consulting, Stageco, Douai, Molenspurters, KDM Pack en een West-Vlaamse selectie met onder meer Manolito Balcaen, Jasper Dekien en Pieter Delanoy.

In tegenstelling tot vorig jaar speldt bestuurslid Martijn Lambrecht geen rugnummer op. Toch zit hij woensdag in de karavaan. Als ploegleider bij Atom 6. “De interclub in Torhout was mijn laatste koers”, aldus Lambrecht. “Tijdens Wingene Koers en de dag nadien in Izegem ben ik sportdirecteur. In Wingene rijden we met Robin Alderweireld, Jarne Jacques, Jeroen Huysser, Bram Deroo, Sven Verbrugghe, Yevgenje Delacauw en Angelo Vandaele.” (HF)