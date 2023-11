Wim Feys wordt sportdirecteur in Nederland: “Veel structuur bij deze ploeg”

Na 23 seizoenen als ploegleider bij de beloften begint Wim Feys (51) straks aan een nieuw buitenlands avontuur. Hij wordt ploegleider bij het Nederlandse continentale team VolkerWessels. Een half jaar geleden maakte hij al bekend dat zijn engagement voor EFC-L&R-Van Mossel eind dit seizoen stopt.

Parijs-Tours voor beloften was Wim Feys’ laatste opdracht bij de fusieploeg, die na het vertrek van diverse mensen uit de omkadering andere wegen opgaat. Ook heel wat renners van de huidige beloftenselectie verhuizen. Niels De Clerck trekt naar Urbano-Vulsteke, Senne Thonnon en Joppe Heremans zetten dezelfde stap. Kenneth Verstegen wordt bij Dovy Keukens-FCC genoemd, Jean-Baptiste De Clercq bij Basso Team Flanders. Heel wat veranderingen dus, net als voor Feys, die bij VolkerWessels niet alleen met beloften, maar ook met ervaren renners zal werken.

“Ergens half juli, ter gelegenheid van de SD Worx Classic in Tubeke, sprak ploegleider Tim Lacroix van VolkerWessels mij aan”, verduidelijkt Feys. “Hij bracht me in contact met sportief verantwoordelijke Allard Engels. Online had ik met beiden een gesprek. Ik merkte meteen dat VolkerWessels, een ploeg die in 2018 werd opgestart, veel structuur heeft. Dat gaf me een goed gevoel.”

Broers Willems

Dus hapte Feys toe. Bij de Nederlandse continentale ploeg – de zetel van het team is in Nieuwegein – wordt hij een van de vier sportdirecteurs. Inspraak bij de samenstelling van het team had hij niet. Met de twee Belgen van de ploeg – de broers Thimo en Jago Willems – werkte hij al wel bij EFC-L&R-Vulsteke.

“Thimo reed z’n twee laatste beloftenjaren bij ons, Jago z’n eerste seizoen bij de U23”, weet Feys. “Van de Nederlandse renners ken ik er enkele van naam, de andere moet ik nog leren kennen. Daar dient het winterprogramma voor, wat bij VolkerWessels overigens al helemaal vastligt. Het programma dat we volgend wegseizoen zullen afwerken, moeten we nog uitwerken.”

VolkerWessels rijdt heel wat 1.1-wedstrijden in België en staat meestal ook aan de start van de profkermiskoersen in ons land. Het team won het voorbije wegseizoen zeven UCI-koersen. “Zich tonen in profkoersen plus af en toe verrassen: dat is de ambitie”, zegt Feys. (Hans Fruyt)