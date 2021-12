Wielrenner zes weken buiten strijd door… loslopende kip

Geen vol-au-vent op kerstavond voor Jochen Deweer! Hij reed eind vorige week op training over een loslopende kip. Diagnose: gescheurde ligamenten van de rechterschouder en een gehecht rechteroor. De kip overleefde het niet.

Met Victor Vercouillie en Kristof, vader van zijn ploegmaat bij Dovy Keukens-FCC, werkte Deweer vrijdagnamiddag na het werk een rustige training af. “We reden richting Gent omdat de wind voor één keer uit die hoek kwam”, vertelt de dertigjarige eliterenner zonder contract.

“In Nazareth wist ik eerst niet wat er gebeurde. Ik reed over een dier dat plots uit een haag tussen rijweg en fietspad kwam. Omdat ik dacht dat het een hond was die zou bijten sprong ik meteen recht. Het bleek een kip te zijn. Er was ook nog een tweede kip, maar die bleef ongedeerd.”

Seizoen is voor mij voorbij

Toen zijn gezellen de averij vaststelden lieten ze voor alle zekerheid een ziekenwagen komen. “Ik was op mijn rechterschouder en de rechterkant van mijn gezicht gevallen en enkele meter doorgeschoven”, gaat Deweer verder.

De kip overleefde het gebeuren jammer genoeg niet. © HF

“Uit foto’s in het UZ in Gent bleek dat de ligamenten in mijn schouder gescheurd zijn. Dus zit ik een tijdje in een armbrace. Ben rechtshandig, veel kan ik niet doen. In mijn oor zitten diverse hechtingen. Het pisteseizoen is voor mij voorbij. Ik hoop dat ik begin februari de ploegstage in Spanje haal.”

Ophokplicht

Vrijdag moet Deweer opnieuw naar een specialist. Volgende week hoopt hij op de rollen de benen een eerste keer te laten draaien. “Ik zit zeventien jaar op de fiets: dit is mijn eerste ongeval in het verkeer”, zucht Deweer.

“Wat voor een! De eigenaar van een boerderij in de onmiddellijke buurt gaf toe dat het zijn kippen zijn. Nochtans geldt al enkele weken ophokplicht. Die beesten hadden niet langs straat mogen lopen. Er werd proces-verbaal opgemaakt. Mijn fietskader is gescheurd en beide wielen zijn kapot. Hopelijk raakt dit via de verzekering vergoed.”

(HF)