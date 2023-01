Wielrenner Xander Scheldeman wint de sportprijs van 2022

De jonge Ardooise wielrenner Xander Scheldeman heeft de sportprijs 2022 gewonnen. Hij werd door de sportraad verkozen uit een lijst van een dozijn genomineerden. Ardooie blikt immers terug op een mooi gevuld sportjaar met kampioenen in diverse sporttakken.

Judo en paardensport zijn hier klassiekers. Maar dit jaar was er ook het zaalvoetbal, de opvallende prestaties in gemotoriseerde sporten en, met Scheldeman, eindelijk nog eens het wielrennen.

Veelbelovend

Xander is als het ware in de wieg gelegd voor het wielrennen, als zoon van een fietsenhandelaar. Hij sloot zich al vlug aan bij de Ardooise formatie Tomabel. Later drong hij door via Isorex cycling. Het jaar 2022 was een intens wielerjaar voor Xander en een jaar van succes. In zijn tweede koers was het raak, met winst in Heestert. Hij betwiste ongeveer 50 koersen en was vaak in de top drie te vinden, ook internationaal. Al vroeg in het jaar werd hij provinciaal kampioen tijdrijden. In het Belgisch kampioenschap tijdrijden bij de nieuwelingen haalde hij zilver. In Tsjechië nam hij met succes deel aan de Vredeskoers.

Als beste wielrenner van zijn categorie won hij in 2022 Westsprint. Voor 2023 ziet het er veelbelovend uit. Zijn opvallende prestaties leverden een stek op bij het wielerteam van AG2R. Als prijs binnen de gemeente kreeg hij vanwege de sportraad een sculptuur, gemaakt door Marc Vanhecke. (JM)