Wielrenner Alec Segaert is Belofte van het Jaar op het Sportgala

Alec Segaert is zondag op het Sportgala in de Skyhall van Brussels Airport uitgeroepen tot Belofte van het Jaar.

De wielrenner verzamelde in een referendum van Sportspress.be 416 punten en haalde het daarmee voor voetballer Arthur Vermeeren (343 punten) en tennisser Alexander Blockx (292 punten).

De twintigjarige Segaert verlengde dit seizoen zijn Europese titel tijdrijden bij de beloften en won in die discipline, ook net als vorig jaar, zilver op het wereldkampioenschap. Daarnaast won hij de tijdrit in de Giro Next Gen en toonde de jonge renner van Lotto Dstny zich ook bij de profs. Op het Belgisch kampioenschap werd hij zowel in de tijdrit (achter Wout van Aert) als de wegrit (achter Remco Evenepoel) tweede.

Op de erelijst is Segaert de opvolger van Cian Uijtdebroeks, een ander wielertalent. De student burgerlijk ingenieur was zondag niet aanwezig op het gala omdat hij op stage is met zijn team Lotto Dstny.

Piepjong

De achttienjarige Vermeeren is ondanks zijn piepjonge leeftijd al ruim een jaar een vaste waarde bij Antwerp, waarmee hij vorig seizoen landskampioen werd en de beker won. Intussen debuteerde de centrale middenvelder ook bij de Rode Duivels en wordt zijn marktwaarde al op 25 miljoen euro geschat. Begin dit jaar verlengde Vermeeren zijn contract bij de Great Old tot 2026.

De achttienjarige Blockx schreef begin 2023 een stukje Belgische tennisgeschiedenis door als eerste landgenoot de Australian Open bij de jongens junioren te winnen. Hij speelde er ook de finale in het dubbelspel. Blockx won daarnaast twee ITF-toernooien, in het Schotse Glasgow en het Engelse Sunderland en stootte begin mei door naar de eerste plaats op de ITF-juniorenranking.